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CITA CULTURAL

Maig Ceràmic arranca en l’Alcora con una programación que mira al 300º aniversario de la Real Fábrica

El programa, con más de 40 iniciativas, incluye exposiciones, talleres didácticos, visitas guiadas, performances, jornadas técnicas, teatro y música

Los asistentes a la presentación del Maig Ceràmic, entre ellos el alcalde, Samuel Falomir, han aprovechado para visitar la exposición '20 años, 20 obras' de alumnos de la Escal.

Los asistentes a la presentación del Maig Ceràmic, entre ellos el alcalde, Samuel Falomir, han aprovechado para visitar la exposición '20 años, 20 obras' de alumnos de la Escal. / Javier Nomdedeu

Javier Nomdedeu

L'Alcora

L’Alcora ha dado inicio este jueves a una nueva edición de Maig Ceràmic, una de las citas culturales más destacadas del municipio, que llenará de cerámica, arte y patrimonio distintos espacios durante los meses de mayo y junio.

La inauguración ha tenido lugar en la Escuela Superior de Cerámica de l'Alcora (Escal), donde se ha presentado una intensa programación que reúne más de 40 actividades, entre exposiciones, talleres didácticos, visitas guiadas, performances, jornadas técnicas, teatro y música. La propuesta consolida así un proyecto que conecta creación contemporánea, divulgación e identidad local.

En este acto inicial también se han inaugurado dos exposiciones destacadas vinculadas a la Escal: 20 años-20 piezas, con una selección representativa del trabajo del alumnado a lo largo de la trayectoria del centro; y ESCAL en abierto: Maestros de la Cerámica Contemporánea, que pone en valor el diálogo entre formación y creación artística.

El director del Museo de Cerámica de l'Alcora, Eladi Grangel, ha enumerado las actividades incluidas en el Maig Ceràmic del 2026 en la sede de la Escal.

El director del Museo de Cerámica de l'Alcora, Eladi Grangel, ha enumerado las actividades incluidas en el Maig Ceràmic del 2026 en la sede de la Escal. / Javier Nomdedeu

Precisamente, la Escal celebra este curso su 20º aniversario, que se está conmemorando con iniciativas especiales como La pieza del mes, un proyecto que acerca a la comunidad educativa obras de artistas reconocidos y genera espacios de encuentro y reflexión en torno a la cerámica contemporánea. Esta iniciativa culminará durante mayo y junio con la exposición simultánea de varias de estas piezas en el hall del centro.

Tres siglos liderando la cerámica

El ciclo Maig Ceràmic se ha consolidado como una de las principales herramientas de difusión del legado de la Real Fábrica del Conde de Aranda, especialmente en el contexto del próximo 300º aniversario de su fundación, que se celebrará en el 2027. Esta efeméride remite al origen del actual sector industrial cerámico del territorio.

Impulsado por la Concejalía de Cultura desde el 2017, el programa ha evolucionado hasta convertirse en una propuesta cultural de referencia que combina divulgación histórica y creación contemporánea.

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Su doble objetivo —difundir el contexto histórico y cultural de la Real Fábrica y, al mismo tiempo, posicionar l’Alcora como destino cultural y turístico vinculado a la cerámica— se concreta en una programación diversa y de gran calidad.

El programa de este año vuelve a desplegarse en espacios emblemáticos como el Museo de Cerámica y la propia Real Fábrica e incorpora, además, citas consolidadas como el Concurso Internacional de Cerámica de l’Alcora (CICA) o el ciclo de performances Terra Ceràmica.

Además, este viernes, 1 de mayo, coincidiendo con el Día de la Real Fábrica, se ha programado una visita comentada a la feria de antigüedades Tresorantic, centrada en las piezas de cerámica de l’Alcora presentes en este evento.

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Desde el Ayuntamiento se invita a la ciudadanía a participar en la programación y a disfrutar de una propuesta cultural pensada para todos los públicos, que realza el patrimonio cerámico y la identidad de l’Alcora.

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