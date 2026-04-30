Orpesa inaugura la Trobà 2026 con 222 casetas y gran afluencia en su primera jornada

Orpesa vuelve a viajar al pasado durante todo este puente con la XXIV Trobà d’Orpesa, una de las citas más esperadas del calendario local y declarada Fiesta de Interés Turístico Provincial. La feria ha arrancado este jueves con una primera jornada marcada por el ambiente, la participación y un casco urbano completamente transformado en un gran escenario de tradición.

El acto oficial ha tenido lugar a partir de las 17.30 horas con el pasacalle inaugural, en el que han participado autoridades, reina mayor, reina infantil, cortes de honor y festeros, acompañados por la Unión Musical de Orpesa y el lanzamiento de carcasas anunciadoras desde el ayuntamiento.

Tras el recorrido, la comitiva ha visitado la exposición de pinturas instalada en la planta baja de la biblioteca municipal, con las muestras Poble Antic d’Orpesa, de Miguel Mancheño, y Gent dels Masos, Herois de la Muntanya, de Raúl Segura Arín.

Fotogalería I Orpesa abre una nueva edición de su tradicional Trobà / Eva Bellido

Durante toda la tarde, el recinto de la Trobà ha cobrado vida con los primeros talleres de modelado de barro, decoración cerámica, trabajos en cuero, técnicas de papel y pintacaras, además del esperado paseo de ocas, que ha vuelto a captar la atención de pequeños y mayores.

La programación ha continuado con la elaboración de imanes y la recreación costumbrista Coses que passaven abans: Anem de borrasca, els preparatius, antes del desfile del Grup Castelló y la representación de Padrí pelat, ni un ni cap. La jornada ha finalizado con la recreación nocturna El sereno, bona nit.

Un escaparate de tradición

La presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, ha asistido a la inauguración, acompañando al alcalde, Rafael Albert, y resto de corporación, y ha puesto en valor la relevancia de esta cita, destacando que “nos recuerda nuestros orígenes, pone en valor los productos tradicionales y artesanales de esta tierra e implica a toda la población”.

La dirigente provincial ha subrayado además que la feria “destaca por la implicación de todo el municipio, que se vuelca para hacer de esta cita un auténtico viaje al pasado”, y ha incidido en la importancia de mantener vivas estas tradiciones como parte del patrimonio cultural de la provincia.

Barrachina también ha señalado que “nuestras fiestas y nuestras tradiciones son la mejor muestra de nuestra identidad, del trabajo común y de la unión que nos caracteriza a los castellonenses y que debemos reforzar desde instituciones como la Diputación”.

Por su parte, Albert ha recordado que “es un orgullo como alcalde, poder inaugurar una feria que he visto nacer y comprobar que cada año ha ido mejorando, es importante poner en valor el trabajo artesanal y nuestras tradiciones”.

Y la vicealcaldesa y concejala responsable del evento, Araceli de Moya, ha añadido que “desde la concejalía de Comercio estamos ilusionados en la organización un año más de esta feria donde muchos artesanos y pequeños comerciantes pueden dar a conocer sus productos y servicios. Animamos a vecinos y visitantes a venir y disfrutar del puente de mayo en Oropesa”.

Viernes con homenaje y desfiles

La programación continuará este viernes con la apertura del recinto desde las 11.00 horas y talleres durante toda la jornada, además de nuevas recreaciones costumbristas a cargo de Projecte Caravana.

Entre los actos más destacados figura el homenaje a los Trobadors Il·lustres 2026, previsto a mediodía, así como la ronda de canciones populares de l’Antina, el desfile de la Colla de Dolçainers i Tabaleters l’Embolic d’Orpesa, el Grup de Danses y la Escola de Dolçaina i Tabal, y la entrega de premios a las mejores casetas por la tarde.

Este viernes también incorpora el desfile de los Joalduak del Carnaval de Ituren, uno de los momentos más singulares del programa, junto a talleres participativos, música tradicional rumana y nuevas recreaciones nocturnas.

Todo el fin de semana

La Trobà se prolongará hasta el domingo con una intensa programación que incluye talleres de artesanía, desfiles, teatro infantil, recreaciones históricas y actividades para todos los públicos.

El sábado destacará por la recreación de la vida agrícola tradicional, los desfiles de grupos invitados, el tardeo en la plaza Mayor y las propuestas familiares en la zona lúdica, mientras que el domingo pondrá el broche con la elaboración y reparto de la paella monumental gratuita para participantes y visitantes.

Con un total de 222 casetas repartidas por el centro urbano, la feria vuelve a consolidarse como un gran escaparate de oficios, productos tradicionales y cultura popular, además de un importante motor económico y turístico para el municipio.

La Trobà podrá visitarse hasta el domingo en un fin de semana que promete mantener el ambiente de esta primera jornada y confirmar su papel como una de las citas más emblemáticas de Orpesa.