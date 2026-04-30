¿Qué van a hacer en Pirámide? Una empresa de Estados Unidos compra la antigua discoteca

De antigua macrodiscoteca a futura gran campa de coches subastados por internet. Esa es la radical transformación que experimentará la parcela en la que hasta ahora se levantaba Pirámide, el emblemático templo del ocio nocturno cuyas abandonadas instalaciones desaparecerán pronto de la entrada de Cabanes una vez queden derribadas por completo.

Galería de fotos del derribo de la mítica discoteca Pirámide en Cabanes / Toni Losas

La parcela se convertirá en la nueva sede de operaciones de la multinacional estadounidense Copart, una empresa especializada en la subasta on line de vehículos, especialmente coches siniestrados, averiados, usados o procedentes de aseguradoras, que ha comprado la antigua Pirámide. La compañía se presenta como una empresa global, cotizada en bolsa e integrada en el S&P 500, que utiliza una plataforma propia para vender vehículos a compradores de todo el mundo.

Exterior de las instalaciones. / Toni Losas

Fundada en 1982 como un pequeño depósito de vehículos en California, Copart se ha convertido en uno de los grandes operadores internacionales del sector del remarketing y las subastas 100% virtuales. En España, la propia compañía se define como líder mundial en subastas digitales de vehículos siniestrados y averiados, con un modelo basado en que los usuarios registrados (solo profesionales, no particulares) puedan consultar el inventario, pujar por internet y adquirir vehículos sin necesidad de acudir físicamente a una subasta tradicional.

Máquinas trabajan en el interior de la antigua Pirámide. / Toni Losas

Primera sede en la provincia

A través de su web, los compradores pueden encontrar coches con golpes, accidentados y averiados para reparar o desguazar, así como vehículos con daños por granizo o inundación. La plataforma también comercializa motos, utilitarios, furgonetas y vehículos comerciales, con daños que van desde desperfectos leves hasta siniestros totales.

La sede de Cabanes será la primera de Copart en la provincia de Castellón, dentro de la estrategia de expansión que mantiene la multinacional por España y Europa.

“Los subastan en menos de tres semanas”

La alcaldesa de Cabanes, Virginia Martí, destaca a Mediterráneo que “no será un desguace ni un taller”, sino “un gran aparcamiento de coches”. Según explica, los vehículos permanecerán poco tiempo estacionados en la campa (que ocupará el antiguo aparcamiento exterior de la discoteca), ya que la forma de proceder de la empresa es “subastarlos en menos de tres semanas”.

La munícipe, que mantiene contacto periódico con la compañía, visitó la sede que Copart tiene en Rajadell (Barcelona), donde comprobó de primera mano cómo opera la multinacional. Martí detalla que las obras como tal serán "mínimas", ya que gran parte del espacio físico que ocuparán las instalaciones estará formado por "oficinas modulares" elaboradas con material prefabricado.

Después de tantos años con la imagen de la entrada al pueblo marcada por el deteriorado aspecto que presentaba la nave de Pirámide, la alcaldesa se congratula de que “por fin” se haya encontrado una solución. “Se nos caía el mundo encima al ver cómo lucía el acceso al pueblo. Ahora el complejo tendrá un uso y encima creará puestos de trabajo”, defiende.

De hecho, Martí explica que el Ayuntamiento ya había iniciado el expediente de demolición, que ahora ha asumido la empresa compradora de la parcela. Aunque el consistorio no tenía ninguna vinculación con los terrenos, temía que pudiera acabar teniendo alguna responsabilidad subsidiaria "si algún día pasaba alguna desgracia ahí, viendo que estaba todo en ruinas y abandonado".