Balma Aparici Lozoya, nueva reina de las Fiestas del Cristo de l’Alcora 2026
La joven, de 18 años y estudiante de segundo de Bachillerato en el IES L’Alcalatén, pertenece a una familia muy vinculada a los festejos del municipio
Balma Aparici Lozoya será la reina de las Fiestas del Cristo de l’Alcora 2026. Su nombre salió elegido en el emotivo sorteo celebrado para designar a la máxima representante festiva del municipio, después de que la actual reina, Esther Catalán Martínez, extrajera de la urna la papeleta con su nombre.
A la corte de honor de l’Alcora 2026 se presentaron Ariadna García Nebot, Noa Yolanda Rodríguez Bermejo, Balma Aparici Lozoya, Sara Muriach Tomás, Balma Cortés Grangel y María Gil Garcés. De ellas, las cinco primeras optaban a ser reina, hasta que el sorteo decidió que Balma Aparici será quien encabece la representación festiva de este año.
La nueva reina pertenece a una familia profundamente vinculada a l’Alcora, a sus tradiciones y a su tejido asociativo. De hecho, su tía paterna, Mª Amparo Aparici, ya fue reina de las Fiestas del Cristo en 1997, mientras que su tía materna, Pili Lozoya, fue dama de honor en las fiestas de 1981.
Un perfil muy festero
Balma Aparici cumplió 18 años el pasado 19 de abril y actualmente estudia segundo de Bachillerato en el IES L’Alcalatén de l’Alcora. Tras conocer su elección, reconoció a Mediterráneo «la emoción» que sintió al escuchar su nombre, especialmente por lo que supone «representar a todo un pueblo» y por «la tradición festiva» que siempre ha vivido en su familia.
Su vínculo con las fiestas y las tradiciones locales también se extiende al mundo del tambor. Su abuela, María Amparo Lluesma, propietaria del estanco Sant Francesc, es Madrina de Honor de la Hermandad del Santísimo Cristo del Calvario de l’Alcora, cofradía impulsora de la Rompida de la Hora y del auge del tambor y el bombo en la Semana Santa local. Y la propia Balma forma parte de la sección interna de tambores de la Cofradía Virgen de los Dolores y del grupo de exhibición de la Asociación Alcora Tambor.
Durante el acto de la elección, el alcalde de l’Alcora, Samuel Falomir, agradeció la implicación de las seis familias de la nueva corte de honor y, de manera especial, la de la nueva reina. También tuvo palabras de reconocimiento para la actual reina, Esther Catalán, las damas, sus acompañantes y sus familias, por la labor realizada durante todo el año representando a l’Alcora tanto en los actos principales de la localidad como en fiestas de poblaciones vecinas.
Balma Aparici Lozoya será coronada durante las Fiestas del Cristo de l’Alcora, que este año se celebrarán del 22 de agosto al 6 de septiembre.
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