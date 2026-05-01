Burriana instala nuevo parqué en el pabellón de fútbol sala de la Bosca

El Ayuntamiento de Burriana continúa con su plan de mejora de las infraestructuras deportivas municipales con la instalación de un nuevo parqué en el pabellón de fútbol sala de la Bosca. Esta intervención tiene como objetivo principal solucionar el deterioro que sufría esta parte de la pavimentación de espacio en la superficie de juego, asegurando unas condiciones óptimas para los clubes y las Escuelas Deportivas Municipales que utilizan diariamente estas instalaciones.

Los trabajos, adjudicados a la empresa Decorexpo 10 SL por un importe de 8.107 euros, consisten en la retirada de 80 metros cuadrados de parqué existente que se encontraba gravemente dañado por la humedad. Y, en su lugar, se coloca un nuevo parqué deportivo que incluye una manta antihumedades para prevenir futuros daños y garantizar la durabilidad del material.

Asimismo, la actuación contempla la reparación específica de varios tramos dañados dentro del terreno de juego. En estas zonas se procederá a la colocación de madera nueva y a un posterior barnizado con laca deportiva profesional, unificando la superficie y eliminando los riesgos de irregularidades en el suelo.

Modernización integral

Esta nueva inversión complementa el proceso de modernización integral del Pabellón de la Bosca realizado en los últimos meses y donde, recientemente, finalizó la renovación completa de la iluminación con tecnología led, que permite un ahorro energético del 65%. Asimismo, se ejecutó la reparación de la cubierta con una inversión de 18.000 euros, con el fin de acabar, como apuntan desde el consistorio, "con un problema histórico de goteras que persistía desde hacía más de 15 años".

Además, recientemente también se anunció una inversión de 700.000 euros de la Diputación de Castellón para la reforma integral del polideportivo de Sant Blai. Esta ambiciosa actuación, posible gracias a un convenio de 450.000 euros y la aportación del plan Impulsa, permitirá eliminar barreras arquitectónicas, modernizar vestuarios y fachadas, y adaptar el recinto para acoger competiciones oficiales. La intervención en Sant Blai, un pabellón construido en los años ochenta, beneficiará a más de 1.000 usuarios semanales de disciplinas como baloncesto, gimnasia rítmica o pilota valenciana.

El concejal de Deportes, Fran Capdevila, ha destacado que “paso a paso, conseguiremos que nuestras instalaciones deportivas estén a la altura de lo que merecen nuestros vecinos". Y ha añadido que, "en apenas dos años y medio, hemos realizado un esfuerzo por recuperar las instalaciones deportivas y el deporte base en nuestra ciudad”.