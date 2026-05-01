El 'manifest' de Almassora inicia la cuenta atrás para las fiestas de Santa Quitèria 2026

Almassora ya huele a fiesta. El municipio se aproxima a la celebración de sus días grandes y, como antesala a ellos, este viernes se ha inaugurado en el Espai Mercat del municipio la tradicional muestra de indumentaria festiva dedicada a la reina de las fiestas de Santa Quitèria, que este 2026 es Martina Caparrós Mezquita, y sus damas Beatriz Alcaide Ahís, Marta Curic Vega, Belén Zafrilla Piñero y Diana Zafrilla Piñero.

La exposición, organizada un año más por la Concejalía de Fiestas y la Junta Local de Fiestas, alberga algunas de las vestimentas que lucirán las jóvenes durante el presente ejercicio festivo, así como complementos característicos de la indumentaria tradicional valenciana, entre ellos mantillas, delantales y otros elementos artesanales. Allí también pueden contemplarse los retratos oficiales de las representantes festivas.

La alcaldesa de Almassora, María Tormo, ha destacado la importancia de esta cita dentro del calendario festivo. «El tradicional manifest es una oportunidad para poner en valor la riqueza de nuestro patrimonio cultural y el trabajo que hay detrás de cada traje y cada complemento», señaló.

Horarios de visita

Por su parte, el concejal de Fiestas, Arturo Soler, ha subrayado que esta exposición «marca el inicio de unas semanas muy especiales para Almassora y nos permite compartir con vecinos y visitantes la ilusión con la que vivimos nuestras fiestas patronales».

La sala en la que se expone la indumentaria y complementos de la reina permanecerá abierta al público durante todo el fin de semana, en horario de 10.00 a 13.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas.

La inauguración ha contado con la asistencia de las representantes festivas de este año, las integrantes de la corte saliente, miembros de la corporación municipal y la Junta Local de Fiestas.

Todos los asistentes han coincidido en señalar que la inauguración de la muestra supone la cuenta atrás para la esperada presentación oficial de la reina y las damas, acto que se celebrará el próximo viernes 8 de mayo y que servirá de antesala del inicio de las fiestas patronales en honor a Santa Quitèria, que vivirán el esperado Esclat de la Festa el próximo viernes, 15 de mayo.