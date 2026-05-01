Onda consolida el programa de recuperación oncológica a través del deporte con 26 usuarias

El Ayuntamiento de Onda continúa reforzando su compromiso con la salud y el bienestar de las personas con cáncer a través del programa de actividad física adaptada que se desarrolla en el municipio en colaboración con la Cátedra de Actividad Física y Oncología (CAFO) de la Universitat Jaume I. La alcaldesa, Carmina Ballester, ha visitado las sesiones que se celebran en el pabellón Víctor Cabedo, donde actualmente participan 26 usuarias.

El servicio, que se organiza en dos turnos dos días a la semana en horario de 9.00 a 10.00 y de 10.00 a 11.00 horas, continúa creciendo y consolidándose como un recurso clave para la recuperación física de pacientes oncológicos. Las sesiones están dirigidas por profesionales especializados en actividad física aplicada al cáncer, quienes adaptan el entrenamiento a cada tipología de enfermedad y al momento del proceso en el que se encuentra cada usuaria.

Durante la visita, Ballester ha destacado: “Este programa es un ejemplo de cómo, sumando esfuerzos con entidades especializadas, podemos acercar a nuestros vecinos servicios que marcan la diferencia en su recuperación”. En esta línea, ha añadido: “Seguimos poniendo recursos y acompañamiento para mejorar la calidad de vida de las personas en todo el proceso de la enfermedad, desde la prevención hasta la recuperación”.

Actividad física adaptada para la recuperación

Las sesiones se centran en el trabajo de fuerza para recuperar masa muscular, así como en la mejora de la movilidad, la elasticidad y la resistencia, aspectos fundamentales para paliar los efectos físicos derivados tanto de la enfermedad como de los tratamientos. Este enfoque permite avanzar en la recuperación funcional de las pacientes y mejorar su autonomía en el día a día.

“Este programa es un ejemplo de cómo, sumando esfuerzos con entidades especializadas, podemos acercar a nuestros vecinos servicios que marcan la diferencia en su recuperación” Carmina Ballester — Alcaldesa de Onda

El programa se desarrolla en Onda gracias a la colaboración con la Cátedra de Actividad Física y Oncología de la Universitat Jaume I, que aporta el conocimiento técnico y la especialización, mientras que el Ayuntamiento facilita los espacios, impulsa el servicio y lo acerca a la ciudadanía, evitando desplazamientos y garantizando un acceso cercano y continuado.

Más recursos para la prevención y el acompañamiento

Esta apuesta municipal por la salud se complementa con otras iniciativas en marcha. Entre ellas, el Ayuntamiento avanza en el proceso de licitación del nuevo mamógrafo que se instalará en el Centro de Salud I, con el objetivo de reforzar la detección precoz del cáncer de mama y mejorar la atención sanitaria en el municipio.

Asimismo, el consistorio mantiene el programa de ayudas para la adquisición de prótesis capilares dirigido a personas en tratamiento oncológico, una medida que contribuye a aliviar el impacto económico y a reforzar el bienestar emocional de los pacientes.

De este modo, Onda sigue consolidando una red de recursos que abarca la prevención, el acompañamiento y la recuperación, poniendo a disposición de la ciudadanía servicios útiles, accesibles y centrados en mejorar la calidad de vida de las personas.