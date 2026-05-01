Tres días de cambios en el agua del grifo en Orpesa y Cabanes

Los vecinos de Orpesa y Cabanes notarán cambios en el agua del grifo durante tres días por una actuación técnica que obligará a interrumpir temporalmente el suministro procedente de la desaladora.

Los dos ayuntamientos ha informado de que los trabajos necesarios en la subestación afectarán al servicio desde el próximo lunes 4 de mayo y, según la planificación prevista, hasta el miércoles 6.

Publicación del Ayuntamiento de Orpesa. / Mediterráneo

Durante ese periodo, el agua contará con mayor contenido de sodio y dureza, una circunstancia que puede apreciarse en el sabor o en sus características habituales.

Ambos consistorios recalca, no obstante, que el agua será apta para el consumo humano en todo momento, por lo que la medida no implica restricciones para la población.

Publicación del Ayuntamiento de Cabanes en Facebook.

Una incidencia temporal

La interrupción del aporte de la desaladora responde a unos trabajos técnicos programados y tendrá una duración limitada si la actuación avanza conforme a la previsión inicial.

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El cambio afectará únicamente a la composición del agua suministrada durante esos días, con una mayor presencia de sodio y dureza hasta que pueda restablecerse el servicio habitual.