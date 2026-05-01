Parada técnica total el lunes
Tres días de cambios en el agua del grifo en Orpesa y Cabanes
Los trabajos en la desaladora obligan a interrumpir temporalmente el aporte de la desaladora, aunque el consumo humano permanece garantizado
Los vecinos de Orpesa y Cabanes notarán cambios en el agua del grifo durante tres días por una actuación técnica que obligará a interrumpir temporalmente el suministro procedente de la desaladora.
Los dos ayuntamientos ha informado de que los trabajos necesarios en la subestación afectarán al servicio desde el próximo lunes 4 de mayo y, según la planificación prevista, hasta el miércoles 6.
Durante ese periodo, el agua contará con mayor contenido de sodio y dureza, una circunstancia que puede apreciarse en el sabor o en sus características habituales.
Ambos consistorios recalca, no obstante, que el agua será apta para el consumo humano en todo momento, por lo que la medida no implica restricciones para la población.
Una incidencia temporal
La interrupción del aporte de la desaladora responde a unos trabajos técnicos programados y tendrá una duración limitada si la actuación avanza conforme a la previsión inicial.
El cambio afectará únicamente a la composición del agua suministrada durante esos días, con una mayor presencia de sodio y dureza hasta que pueda restablecerse el servicio habitual.
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