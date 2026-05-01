TresorAntic consolida su éxito en l'Alcora con la cerámica como protagonista

L’Alcora celebró con éxito la octava edición de TresorAntic, la Feria de Antigüedades y Coleccionismo, consolidada como una de las citas de referencia en la Comunitat Valenciana. A pesar de las inclemencias meteorológicas, el evento pudo desarrollarse con normalidad gracias al cambio de ubicación al Polifuncional, lo que permitió mantener una notable afluencia de público.

Organizada por la asociación Amics de la Numismàtica i el Col·leccionisme de l’Alcora y gestionada por San Jorge Events, la feria reunió a más de 50 expositores procedentes de distintas provincias como Castellón, Valencia, Tarragona, Lleida, Barcelona, Teruel, Jaén, Murcia, Albacete, Huesca y Zaragoza.

Los asistentes pudieron encontrar una amplia y variada oferta de piezas de coleccionismo: monedas antiguas, mobiliario, juguetes clásicos, sellos, discos de vinilo, cerámica, objetos militares y, como novedad este año, cartas de Magic: The Gathering, el popular juego de cartas coleccionables creado en 1993 por Richard Garfield.

Uno de los grandes atractivos de esta edición fue la destacada presencia de cerámica artística de la época de la Real Fábrica de l’Alcora, del siglo XVIII, que captó el interés de coleccionistas y visitantes.

Más propuestas

Además, la feria amplió su oferta con una exposición de vehículos clásicos, tanto motocicletas como automóviles, procedentes de diferentes localidades de la provincia.

El creciente interés por el coleccionismo quedó patente durante el evento. “Las antigüedades y la decoración vintage siguen en auge, y TresorAntic es el lugar ideal donde encontrar todo lo que buscas”, señaló Jorge Traver, presidente de la agrupación local.

La cita contó con el patrocinio del Ayuntamiento de l’Alcora y Caja Rural San José, así como con la colaboración de más de 40 socios del colectivo organizador. Asimismo, se llevó a cabo una venta solidaria de libros a beneficio de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), destinando la recaudación a la investigación y al apoyo de personas afectadas por esta enfermedad.

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Con esta edición, TresorAntic reafirma su crecimiento y se consolida como una de las ferias más visitadas dentro del panorama nacional.