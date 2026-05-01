La Trobà de Orpesa reconoce a Pilar 'la de Gregorio' y Pepe 'el Fuster'

Orpesa ha vivido este viernes una de las jornadas más simbólicas de la Trobà con el reconocimiento a Pilar la de Gregorio y Pepe el Fuster como Trobadors Il·lustres 2026, un homenaje a su implicación desde los inicios de la feria y a su contribución para que esta cita haya ido creciendo sin perder su esencia popular.

La feria ha mantenido un notable ambiente durante todo el día en el casco antiguo, pese a la llovizna que ha aparecido en algunos momentos. Vecinos y visitantes han recorrido las calles del recinto entre talleres, productos artesanales, música tradicional, recreaciones costumbristas, pasacalles y el ya característico paseo de ocas, uno de los atractivos más esperados por el público familiar.

Tampoco ha faltado la foto de las autoridades con la familia de Pepe el Fuster, también homenajeado en esta Trobà. / Eva Bellido

La XXIV edición de la Trobà, declarada Fiesta de Interés Turístico Provincial, cuenta este año con 222 casetas repartidas por el centro histórico y la plaza Mayor. En ellas, el público puede encontrar oficios antiguos, artesanía, propuestas gastronómicas, productos tradicionales y demostraciones en vivo que convierten el recorrido en un viaje al pasado de Orpesa.

Un fin de semana con talleres, desfiles y tardeo

La programación continua este sábado desde las 11.00 horas con talleres de barro, decoración cerámica, pintacaras, trabajos en cuero y técnicas de papel, además de recreaciones costumbristas de Projecte Caravana. La mañana incluye también la salida de los labradores a trabajar los campos, acompañada por la Colla de Dolçainers i Tabaleters l’Embolic d’Orpesa, el taller de titelles de dit, la elaboración de velas de soja, el desfile de Els Armats del Vendrell y el paseo de ocas.

La tarde del sábado concentrará algunos de los planes más atractivos para el público, con creación de joyas con resina, cerámica rakú, una nueva recreación de la entrada de los labradores de regreso del campo, talleres de piruletas de chocolate y el tardeo en la plaza Mayor. La jornada sumará teatro infantil con Entremimbres, danzas tradicionales de la Gaita de Cervera del Río Alhama y la recreación nocturna del sereno, prevista a las 22.00 horas.

Paella monumental para cerrar la feria

El domingo mantendrá el ambiente familiar desde las 11.00 horas con nuevos talleres, juegos tradicionales, paseo de ocas, el desfile del Paloteo de Baños de Valdearados y la recreación Anem de borrasca, la tornà. La Muixeranga de Castelló también recorrerá el recinto a mediodía.

Uno de los momentos más esperados llegará con la paella monumental en la calle Maestro Federico Vidal. La elaboración comenzará a las 12.30 horas y el reparto gratuito para participantes y visitantes tendrá lugar a las 14.00 horas.

La tarde todavía dejará actividad con talleres de piruletas de chocolate, cerámica en torno alfarero, paseo de ocas y el desfile de los Gigantes de l’Alcora, acompañados por la Colla de Dolçainers i Tabaleters l’Embolic d’Orpesa. La clausura de la XXIV Fira d’Oficis, Costums, Tradicions i Productes Artesanals La Trobà d’Orpesa llegará a las 21.00 horas, después de cuatro días de tradición, artesanía y cultura popular en pleno corazón del municipio