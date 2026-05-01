La Vall completa unas memorables fiestas por los 235 años del Campanar

Su carácter excepcional era uno de los alicientes de la programación festiva del 235 aniversario del Campanar. Posiblemente por ello y por el esfuerzo que ha realizado la comisión de fiestas para diseñar un programa de actos diverso y atractivo, la masiva respuesta del público ha sido la tónica dominante de todas las celebraciones.

Unas 2.000 personas en el espectáculo de músical e imagen que se realizó en la plaza de la Asunción; sobre 1.400 comensales en el empedrao popular en el mismo espacio; más de 500 participantes en la ofrenda a la Virgen de este viernes, y solo son algunas de las cifras que materializan lo que los organizadores consideran todo un éxito.

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Han sido varias las convocatorias tan especiales como la actuación de Peluts, una agrupación local que ha vuelto a reunirse años después de la última vez para volver a versionar éxitos musicales con letras cargadas de sarcasmo y humor sobre la vida local, con lo que fueron capaces de reunir a cientos de espectadores bajo el Campanar; el ovacionado concierto de la banda del Ateneu Musical Schola Cantorum, con la colaboración de la Diputación de Castellón, en el que con un video mapping se proyectaron imágenes sobre la fachada de la iglesia; o el colorido castillo de fuegos artificiales realizado, ofrecido por Pirotecnica Peñarroja, con la participación de la empresa Nitroparis, que el viernes hizo al Campanar doblemente protagonista. Eventos que han sido un suma y sigue para unas fiestas que no volverán a organizarse hasta dentro de cinco años, como pronto. Quizás sean diez. Tras la resaca emocional de estos días, la comisión tomará la decisión.