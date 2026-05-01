Vox denuncia un nuevo ataque vandálico a su sede de Sant Mateu

VOX Castellón ha denunciado un nuevo acto vandálico contra el local de sus afiliados en Sant Mateu, ocurrido durante la madrugada de hoy.

Los hechos, según indican desde el partido, se produjeron de noche, cuando desconocidos realizaron pintadas con el mensaje “Menos bandera” en la cristalera del local y vandalizaron el cartel del presidente nacional de VOX, Santiago Abascal, dejando visibles daños en la fachada.

El coordinador de VOX en la localidad, Aaron Corcuera, ha interpuesto la correspondiente denuncia ante la Guardia Civil, aportando material gráfico de los daños ocasionados.

VOX denuncia que "este tipo de ataques no son aislados, ya que en anteriores ocasiones otros espacios también han sido objeto de pintadas y actos de hostigamiento". Asimismo, señalan al Ayuntamiento por no eliminar dichas pintadas "cuando son contra VOX".

La presidente de VOX en la provincia de Castellón, Llanos Massó, ha advertido de que “este es el resultado de un discurso constante de insultos y señalamiento contra nuestro partido” y ha sido contundente al afirmar que “unos señalan y sus hordas ejecutan”.

Asimismo, Massó ha subrayado que “los antidemócratas no nos van a intimidar” y que VOX “seguirá adelante defendiendo a España y la libertad”.

Por su parte, Aaron Corcuera ha reafirmado el compromiso de la formación: “Desde VOX vamos a seguir adelante, defendiendo nuestras ideas y a España frente a quienes quieren destruirla y frente a los antidemócratas que no respetan la libertad”.

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VOX Castellón exige el esclarecimiento de los hechos y la identificación de los responsables, así como que se garantice el respeto a la libertad política y a la convivencia democrática en Sant Mateu.