Almassora se vuelca con la jornada solidaria por la niña Lara de los Rosales

Almassora acoge este sábado la celebración del LaraFest 2.6, una cita festiva y solidaria que se desarrolla en El Raval con música en directo, actividades infantiles, mercadillo solidario, sorteos y foodtruck.

El evento cuenta con las actuaciones de Splai Teatre, Trobadorets, DJ Mata & DJ Ramone, Cote_Beat, La Pop.era y Rocket DJ a lo largo del día.

Fundación

Todos los fondos recaudados irán destinados a la Fundación Lara de los Rosales para contribuir al bienestar y las necesidades futuras de la pequeña Lara, quien sufrió un ictus con solo dos años y presenta una discapacidad del 70%, con el objetivo de ayudar a su bienestar y necesidades futuras.

“Es una jornada para colaborar con una causa que merece todo nuestro apoyo. Almassora siempre responde cuando se trata de ayudar”, ha señalado la alcaldesa, María Tormo.