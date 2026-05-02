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Almassora se vuelca con la jornada solidaria por la niña Lara de los Rosales

El Raval acoge actividades infantiles, musicales y un mercadillo benéfico

La alcaldesa, María Tormo, y el edil Vicente Blay Casino, con Lara y su familia.

La alcaldesa, María Tormo, y el edil Vicente Blay Casino, con Lara y su familia. / Mediterráneo

Concha Marcos

Almassora

Almassora acoge este sábado la celebración del LaraFest 2.6, una cita festiva y solidaria que se desarrolla en El Raval con música en directo, actividades infantiles, mercadillo solidario, sorteos y foodtruck.

El evento cuenta con las actuaciones de Splai Teatre, Trobadorets, DJ Mata & DJ Ramone, Cote_Beat, La Pop.era y Rocket DJ a lo largo del día.

Fundación

Todos los fondos recaudados irán destinados a la Fundación Lara de los Rosales para contribuir al bienestar y las necesidades futuras de la pequeña Lara, quien sufrió un ictus con solo dos años y presenta una discapacidad del 70%, con el objetivo de ayudar a su bienestar y necesidades futuras.

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“Es una jornada para colaborar con una causa que merece todo nuestro apoyo. Almassora siempre responde cuando se trata de ayudar”, ha señalado la alcaldesa, María Tormo.

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