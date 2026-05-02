Almassora se vuelca con la jornada solidaria por la niña Lara de los Rosales
El Raval acoge actividades infantiles, musicales y un mercadillo benéfico
Almassora acoge este sábado la celebración del LaraFest 2.6, una cita festiva y solidaria que se desarrolla en El Raval con música en directo, actividades infantiles, mercadillo solidario, sorteos y foodtruck.
El evento cuenta con las actuaciones de Splai Teatre, Trobadorets, DJ Mata & DJ Ramone, Cote_Beat, La Pop.era y Rocket DJ a lo largo del día.
Fundación
Todos los fondos recaudados irán destinados a la Fundación Lara de los Rosales para contribuir al bienestar y las necesidades futuras de la pequeña Lara, quien sufrió un ictus con solo dos años y presenta una discapacidad del 70%, con el objetivo de ayudar a su bienestar y necesidades futuras.
“Es una jornada para colaborar con una causa que merece todo nuestro apoyo. Almassora siempre responde cuando se trata de ayudar”, ha señalado la alcaldesa, María Tormo.
- Ya buscan personal para el nuevo parque acuático que abrirá este verano en Castellón
- ¿Qué van a hacer en Pirámide? Una empresa de Estados Unidos compra la antigua discoteca de Cabanes
- El pueblo medieval de Castellón que crece con vecinos de todo el mundo ideal para una escapada: 'Parece de otra época
- El absurdo de la pesca del atún rojo en Castellón: una embarcación captura en un día la cuota permitida en un año, 520 kilos
- El tiburón más rápido del mundo sorprende a dos jóvenes en aguas de Castellón
- Dormir en una abadía medieval: la joya turística de Castellón que busca abrirse al mundo
- Adiós para siempre a Pirámide: derriban la mítica discoteca que hizo historia en Cabanes
- Un hombre de 75 años sufre una cornada en los ‘bous al carrer’ de la Vall d’Uixó