Burriana licita el mantenimiento de la jardinería del Clot de la Mare de Déu y los prados costeros de la zona marítima

El Ayuntamiento de Burriana ha iniciado el proceso de licitación para la contratación del servicio de mantenimiento de jardinería del Paraje Natural Municipal del Clot de la Mare de Déu y de los prados costeros situados en la zona marítima del municipio. Esta actuación, estratégica para la preservación del patrimonio natural de la ciudad, cuenta con un presupuesto base de licitación de 72.000 euros anuales.

El contrato establece un periodo inicial de un año, con la posibilidad de prorrogarse por dos anualidades más, hasta alcanzar un máximo de tres años. El objetivo principal es la conservación integral de los espacios verdes y la biodiversidad del Clot, así como el mantenimiento de las áreas ajardinadas frente a la costa.

Entre las tareas incluidas se encuentran el cuidado de las plantaciones, la siega de prados y la gestión de la vegetación, además del mantenimiento y reparación de la red de riego, incluyendo tuberías, electroválvulas y aspersores de la avenida Mediterránea y la zona del Grao.

Nuevas zonas anexas

Como novedad, el pliego técnico contempla la inclusión de nuevas zonas anexas al Clot que puedan ser objeto de plantación o ampliación durante la vigencia del contrato, hasta un límite del 8% de la superficie total del paraje. Esto permitirá que las nuevas reforestaciones y mejoras paisajísticas que realice el consistorio de la capital de la Plana Baixa cuenten con un mantenimiento garantizado desde el primer momento.

El ámbito de actuación abarca toda la extensión delimitada en el Plan Especial de Protección del Clot de la Mare de Déu, así como la franja de prados costeros que se extiende desde la desembocadura del río Anna hasta el límite con el término municipal de Nules en la zona sur (Les Terrasses).

"Este contrato es fundamental"

La concejal de Medio Ambiente, Noelia Peris, ha destacado que “este contrato es fundamental para asegurar que nuestro emblema natural, el Clot, presente siempre un estado óptimo de conservación”.

Peris ha añadido que “la unificación del mantenimiento en un servicio especializado nos permitirá ser más eficientes en la protección de estos espacios, garantizando que tanto los vecinos de Burriana como quienes nos visitan también puedan disfrutar de una zona marítima cuidada”.