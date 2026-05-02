El nuevo bulevar de la antigua N-340 en Vinaròs abre el doble sentido al tráfico

Esta semana, Vinaròs ha dado un paso significativo en las obras de humanización de la antigua N-340 a su paso por la localidad. Y es que el nuevo bulevar, construido sobre el trazado de esta histórica vía, ya permite la circulación en dirección Benicarló–Vinaròs, mejorando la conectividad urbana y la seguridad vial.

A pesar de la apertura al tráfico en este tramo, las actuaciones continúan en marcha, aunque ya en su tramo final. En estos momentos, los trabajos se centran en la instalación del alumbrado público, la colocación de señalización informativa y la ejecución de otros elementos complementarios que completarán la transformación del vial.

La intervención forma parte de una estrategia más amplia para integrar la antigua carretera nacional en el tejido urbano de Vinaròs, priorizando la movilidad sostenible, la accesibilidad y la mejora del entorno para peatones y residentes.

La humanización de la antigua carretera N-340, así como la mejora del asfalto en todo su largo y también en parte de la N-232 y la N-238, supone una inversión de 6,7 millones de euros del Gobierno Central financiados con fondos Next Generation del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en las que se está actuando en 13Km de carretera.

Más mejoras

Se ha creado un carril bici de dos metros de anchura y un carril para peatones, también con la misma anchura, desde el Portal del Mediterráneo hasta la avenida de Barcelona. Esta separación está ajardinada y cuenta con la instalación de múltiples farolas para mejorar la visibilidad de toda la vía.

El proyecto también incluye la creación de tres rotondas para la reducción de la velocidad de los vehículos y la mejora de la seguridad viaria. La primera de ellas, ya activa en el acceso al Portal del Mediterráneo, con 50 metros de radio, para ofrecer una mayor seguridad viaria a los centenares de personas que cada día acceden a la zona comercial.

La segunda rotonda se ha realizado frente al polígono industrial Capçades, de 40 metros de radio, cerca del cuartel de la Guardia Civil, para facilitar el acceso de los trabajadores al polígono industrial y mejorar la entrada sur de Vinaròs. Una glorieta que se ha hecho en parte a ras de la misma carretera para facilitar la maniobrabilidad de los camiones que puedan acceder en el polígono de las Capçades.

Noticias relacionadas

La tercera rotonda se ha construido en la avenida de Barcelona. En este caso, también es de 40m de radio y suponedignificar la entrada norte de la localidad además de permitir a los conductores que salen del municipio circular en dirección hacia Barcelona o València.