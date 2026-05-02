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Onda impulsa la lucha contra el acoso escolar con un completo programa en los centros educativos

La Policía Local visibiliza el rechazo al bullying y promueve la convivencia entre los más jóvenes

La actividad de la Policía Local de Onda.

La actividad de la Policía Local de Onda. / Mediterráneo

Ramón Pérez

Onda

El Ayuntamiento de Onda, a través de la Unidad de Agente Tutor de la Policía Local, ha organizado un completo programa de actividades de concienciación en los centros educativos con motivo del Día contra el Acoso Escolar, reforzando su apuesta por la prevención y la creación de entornos seguros para los menores.

La programación, que se desarrollará a lo largo de las próximas semanas en los colegios del municipio, tiene como objetivo sensibilizar, prevenir conductas de acoso y promover una convivencia basada en el respeto, la empatía y el compañerismo.

Así, los centros educativos formarán una gran cadena humana en sus patios, como símbolo de unidad frente al bullying. Tras este gesto colectivo, alumnado y profesorado realizarán un minuto de aplauso en apoyo a las víctimas y como rechazo firme a cualquier forma de violencia en las aulas, reforzando así el mensaje de tolerancia cero frente al acoso.

El concejal de Seguridad Ciudadana de Onda, Paco Pastor, ha destacado: “Con esta iniciativa queremos lanzar un mensaje claro: ningún alumno está solo”. En esta línea, ha subrayado que el trabajo continuo del Agente Tutor en los centros “nos permite actuar desde la prevención, detectar situaciones de riesgo y generar confianza entre los jóvenes para que pidan ayuda”. 

Prevención continua en las aulas

Esta semana de actividades se enmarca en el trabajo diario que desarrolla la Unidad de Agente Tutor en los centros educativos de Onda, una figura policial especializada que actúa como enlace directo entre alumnado, profesorado y familias, con funciones de prevención, mediación y detección temprana de conflictos.

A través de esta programación, el Ayuntamiento refuerza su estrategia de intervención desde edades tempranas, fomentando la educación en valores y promoviendo herramientas que permitan identificar y frenar situaciones de acoso antes de que se agraven.

Folletos informativos

En paralelo, el consistorio distribuirá 2.000 folletos informativos para dar a conocer la labor del Agente Tutor, acercando este recurso al alumnado y facilitando que los jóvenes lo identifiquen como un canal cercano de apoyo, protección y mediación ante cualquier conflicto.

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Asimismo, desde la Unidad de Agente Tutor de la Policía Local de Onda se han preparado unas charlas para las familias que incluirán temas como uso responsable de redes sociales, acceso a Internet, tiempos de pantallas y seguridad online.

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