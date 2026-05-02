La Trobà llena Orpesa de tradición, teatro, artesanía y tardeo en la víspera de su clausura

Orpesa ha vuelto a llenar este sábado el casco antiguo de ambiente, tradición y vida en una de las jornadas más completas de la Trobà. La feria, declarada Fiesta de Interés Turístico Provincial, está manteniendo durante todo el día un ir y venir constante de vecinos y visitantes entre casetas, talleres, pasacalles, recreaciones costumbristas y propuestas familiares.

La XXIV edición confirma así el tirón de una cita que convierte durante cuatro días el centro histórico en un gran escenario de oficios antiguos, artesanía, productos tradicionales y escenas de época. Las 222 casetas repartidas por el recinto y la plaza Mayor permiten al público recorrer la esencia de la feria con propuestas gastronómicas, trabajos manuales, demostraciones en vivo y ambientación popular.

Artesanía con tela ha merecido el galardón a la mejor caseta de la Trobà. / Eva Bellido

La cita también permite poner en valor a los puestos ganadores de esta edición. El premio a la mejor caseta local ha sido para las Amas de Casa, mientras que el galardón a la mejor caseta de la Trobà ha recaído en Artesanía con Tela, dos reconocimientos que destacan tanto la implicación del tejido asociativo local como el cuidado de la propuesta artesanal y la ambientación del recinto.

Artesanía, teatro y música de raíz

El sábado está teniendo un marcado sabor costumbrista con las recreaciones de Projecte Caravana, que trasladan al público a escenas de la vida de antes con Anem de borrasca, paella i capellanets y La Bufa. La jornada también recupera la memoria agrícola con la salida de los labradores a trabajar los campos por la mañana y su entrada de regreso por la tarde, acompañados por la Colla de Dolçainers i Tabaleters l’Embolic d’Orpesa.

Los talleres vuelven a ser uno de los grandes atractivos para familias y visitantes. El público puede acercarse al modelado de barro, la decoración cerámica, los trabajos en cuero, las técnicas de papel, la creación de joyas con resina, la cerámica rakú, las piruletas de chocolate o la elaboración de velas de soja.

La Trobà está registrando una gran presencia de público este sábado. / Eva Bellido

La programación también deja momentos muy visuales, como el desfile de Els Armats del Vendrell, el paseo de ocas por el recinto y las danzas tradicionales de la Gaita de Cervera del Río Alhama, que sumaron variedad a una jornada marcada por la participación y el ambiente de calle.

La Trobà incorpora además propuestas para el público infantil, con el taller de titelles de dit y el teatro Entremimbres en la zona lúdica de la calle Castelló, mientras la plaza Mayor gana protagonismo con el tardeo, una de las novedades más festivas dentro de la programación del fin de semana. La recreación nocturna del sereno cerrará el día manteniendo el tono popular y teatral de la feria.

Última jornada este domingo

La Trobà encara este domingo su último día con una programación pensada para aprovechar la feria hasta el cierre. La jornada arrancará con la apertura del recinto y los talleres habituales de barro, cerámica, cuero, pintacaras y decoración con papel (11.00 horas).

La mañana concentrará algunos de los actos más atractivos para el público familiar, con el paseo de ocas, el desfile del Paloteo de Baños de Valdearados y la recreación Anem de borrasca, la tornà (11.30 horas). La zona lúdica de la calle Castelló acogerá después juegos tradicionales para niños y mayores (12.00 horas).

Uno de los grandes momentos del cierre será la paella monumental gratuita en la calle Maestro Federico Vidal. La elaboración comenzará a mediodía (12.30 horas) y el reparto para participantes y visitantes llegará más tarde (14.00 horas). Antes, la Muixeranga de Castelló recorrerá el recinto hasta el escenario de actuaciones (13.00 horas).

La tarde todavía dejará nuevas oportunidades para disfrutar de la feria, con paseo de ocas (17.00 horas), taller de piruletas de chocolate (18.00 horas), cerámica en torno alfarero para niños y mayores (18.30 horas) y el desfile de los Gigantes de l’Alcora, acompañados por la Colla de Dolçainers i Tabaleters l’Embolic d’Orpesa (19.00 horas).

La clausura de la XXIV Fira d’Oficis, Costums, Tradicions i Productes Artesanals La Trobà d’Orpesa llegará a las 21.00 horas, después de cuatro días de viaje al pasado, cultura popular y dinamización del centro histórico.