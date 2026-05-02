Vinaròs mejora el acceso a Cala Puntal con la renovación del camino AB en la costa sur
El vial presentaba un notable deterioro
El Ayuntamiento de Vinaròs ha ejecutado esta semana una actuación de mejora en el camino Cala Puntal AB, en la costa sur del municipio, con el objetivo de reforzar la seguridad y facilitar el acceso a los vecinos de la zona.
El vial presentaba un notable deterioro debido al paso del tiempo, las inclemencias meteorológicas y el aumento del tráfico rodado, especialmente a raíz de las obras en la N-340a. Para revertir esta situación, se han llevado a cabo trabajos de desbroce, aportación de material, reparación de socavones, así como la nivelación y compactación del firme.
Reivindicación histórica
Desde la Concejalía de Costa Norte, Costa Sur y Ermita, su responsable, Agustín Molinero, ha señalado que esta intervención “responde a una reivindicación histórica de los vecinos de Cala Puntal, que utilizan este camino de forma habitual para acceder a sus viviendas”.
Molinero ha recordado que estas actuaciones se suman a las realizadas durante el primer trimestre del año en varios caminos de tierra de la costa norte, como Cabanils, Egües y Triador, dentro del plan municipal de mantenimiento.
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