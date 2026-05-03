La Asociación Empresarial de Nules celebra su primera asamblea general con más de 85 compañías asociadas

La Asociación Empresarial de Nules celebró el pasado miércoles, 29 de abril, su primera asamblea general, un hito clave en la consolidación del proyecto que nace con el objetivo de unir, representar y dinamizar el tejido empresarial del municipio.

El acto, que ha tenido lugar en las instalaciones de Caixa Rural de Nules, ha contado con una alta participación por parte de las empresas asociadas, reflejando el interés y el compromiso del tejido empresarial local con esta nueva iniciativa.

La Asamblea ha estado presidida por la presidenta de la Asociación, María Lucas Ros, acompañada por la secretaría Rosana Lucas Ros y la tesorera Amparo Gómez, quienes han liderado la sesión y presentado las principales líneas estratégicas de la entidad.

Sectores clave

Actualmente, la Asociación cuenta ya con más de 85 empresas asociadas, representando a sectores clave como la industria, el comercio, la hostelería, los servicios y el sector agroalimentario, lo que pone de manifiesto la diversidad y fortaleza del tejido económico de Nules.

Durante la Asamblea se ha llevado a cabo la presentación oficial de la Asociación, así como el calendario anual de actuaciones , que incluye formaciones, ponencias, acciones de networking, campañas de dinamización del comercio local y diferentes iniciativas orientadas a generar valor real para las empresas del municipio.

Asimismo, se ha explicado el modelo de funcionamiento de la entidad, basado en la participación activa de las empresas y en una estructura que combina asamblea general, junta directiva y mesas sectoriales, con el objetivo de garantizar una representación equilibrada de todos los sectores económicos. Uno de los puntos clave de la jornada ha sido la elección de la junta directiva, que queda conformada por representantes de empresas del municipio:

José Francisco Estañol Ortuño – Caja Rural San José de Nules

– Caja Rural San José de Nules Rafael Pons Oset – Restaurante Cafos

– Restaurante Cafos Eduardo Granados Monlleó – La Plana Granados Monlleó

– La Plana Granados Monlleó Carlos Taús Soler – Huhtamaki

– Huhtamaki Francisco Manuel Carvajal Ramírez – Keraben

– Keraben Ramón Arenós Ripollés – Cooperativa San José de Nules

– Cooperativa San José de Nules Jorge Sanagustín Sorolla – Empresario autónomo

La creación de esta Junta refuerza el carácter representativo y transversal de la Asociación, integrando empresas de distintos tamaños y sectores.

Una voz unificada

La Asociación Empresarial de Nules nace con la vocación de convertirse en la voz unificada del tejido empresarial local, fomentando la colaboración entre empresas, impulsando su competitividad y posicionando a Nules como un municipio empresarial de referencia.

Con esta primera asamblea general, la asociación inicia oficialmente su actividad, dando paso a una nueva etapa marcada por la cooperación empresarial, la dinamización económica y la generación de oportunidades para el conjunto del municipio.