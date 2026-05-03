Burriana da luz verde a la construcción de un centenar de viviendas junto al Puerto

El frente marítimo de Burriana afronta un nuevo movimiento urbanístico con la tramitación de un proyecto residencial en una parcela sin desarrollar en el entorno del Puerto. La comisión de evaluación ambiental del Ayuntamiento ha emitido el informe favorable para una actuación que prevé la construcción de cerca de un centenar de viviendas en la zona de la Escollera de Poniente.

La resolución ha sido publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), junto a otros expedientes urbanísticos del municipio que también avanzan en su tramitación, como la urbanización de la calle Ribesalbes o el proyecto de regeneración de la antigua fábrica de FormoLevante.

El proyecto se articula mediante un Plan de Reforma Interior (PRI) que afecta a una parcela situada en la avenida del Mediterráneo, esquina con la calle Escollera de Poniente, frente a la Escola de la Mar. Actualmente, el solar se encuentra sin urbanizar, en forma de explanada de tierra y con uso como aparcamiento provisional.

La actuación prevé un máximo de 95 viviendas libres en un terreno con una superficie total de 4.276,69 m² y una edificabilidad de 11.776,07 m² de techo. Los edificios proyectados se organizarán en bloques de entre cinco y siete plantas más ático, adaptados a las alturas del entorno residencial existente.

El desarrollo incluye también ajustes en la ordenación viaria, entre ellos la prolongación de la calle Jaime Chicharro / Isabel Calpe

El desarrollo incluye también ajustes en la ordenación viaria, entre ellos la prolongación de la calle Jaime Chicharro, con el objetivo de mejorar la conexión de la trama urbana en esta zona del litoral.

Condicionantes

Para la obtención del visto bueno ambiental, el consistorio ha incorporado una serie de condicionantes que deben cumplir. Entre ellos, medidas de seguridad frente al riesgo de inundaciones, que obligan a que la cota de la planta baja de los edificios se sitúe al menos 20 centímetros por encima del nivel del asfalto de la calle.

También se establece el cumplimiento estricto de la Ley de Costas, que impide la construcción de viviendas en la franja de 20 metros de servidumbre de protección. En materia de sostenibilidad, los promotores deberán acreditar la disponibilidad de recursos hídricos suficientes para abastecer a las nuevas viviendas y aportar un estudio sobre el impacto visual de las edificaciones, con el objetivo de evitar una afección excesiva a las vistas hacia el mar desde el entorno.

Las obras, para el año que viene

El alcalde, Jorge Monferrer, ha señalado que "ahora el proyecto debe seguir la tramitación administrativa correspondiente, lo que pensamos que puede estar listo dentro de este año y las obras puedan empezar el año que viene".

Al respecto, añadió que tanto este expediente, como los mencionados de la Formolevante y la calle Ribesalbes, deberán continuar su tramitación antes de pasar por el pleno municipal. "Cada actuación está en un nivel diferente y el proceso administrativo lleva su tiempo", ha señalado, en referencia a la posibilidad de que se convoque un pleno ordinario o extraordinario en función de la evolución de los proyectos.

No obstante, una vez recibido el visto bueno total, se iniciará una fase de exposición pública durante un plazo de 45 días, en la que se podrán presentar alegaciones.