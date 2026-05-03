'Cólera', de José Luis Lázaro, mejor cortometraje en la IX Mostra Audiovisual Vila d’Onda ‘En Xicotet’

Onda ha vuelto a vivir un fin de semana de cine con la celebración de la IX Mostra Audiovisual Vila d’Onda ‘En Xicotet’, una cita ya consolidada dentro del calendario cultural de la ciudad que ha reunido en la Casa de la Cultura a creadores, profesionales del sector y amantes del séptimo arte.

Durante dos jornadas, el público ha podido disfrutar de la proyección de los cortometrajes seleccionados en la sección oficial, en una programación marcada por la calidad artística, la diversidad de propuestas y el impulso al talento audiovisual valenciano. La muestra ha culminado con la entrega de premios, en la que el jurado ha reconocido a las mejores producciones e interpretaciones de esta novena edición.

El concejal de Cultura, Daniel Álvaro, ha destacado: “En Xicotet se ha consolidado como una ventana al talento audiovisual valenciano y una apuesta firme por acercar la cultura a todos los públicos”. Asimismo, ha añadido: “Desde el Ayuntamiento seguimos impulsando espacios que apoyan a los creadores, fomentan la participación cultural y proyectan a Onda como una ciudad viva, creativa y comprometida con la cultura”.

Palmarés de la IX edición

Tras la deliberación del jurado profesional, el premio a Mejor Cortometraje ha recaído en Cólera, de José Luis Lázaro, una de las obras más destacadas de esta edición por su calidad narrativa, fuerza visual e intensidad interpretativa.

En la categoría de Mejor Cortometraje en Valenciano, el galardón ha sido para Pálpito, de Marisa Crespo y Moisés Romera, consolidando una propuesta que ha sobresalido por su sensibilidad y solidez técnica.

Por su parte, el premio a Mejor Actriz ha sido para Lorena López, por su interpretación en Pordentro, de Álvaro G. Company y Mario Hernández, mientras que el reconocimiento a Mejor Actor se ha concedido ex aequo a Manuel Canchal y Jorge Motos por su trabajo en Cólera.

Además, el jurado ha otorgado una Mención Especial a Pobre Marciano, de Álex Rey, de Álex Rey, por su originalidad y propuesta creativa dentro de la sección oficial.

En cuanto al Premio del Público - Miguel Ángel Gaya, otorgado por votación de los asistentes durante las proyecciones, el fallo ha recaído en el cortometraje Quemar al padre, dirigido por Rafa Piqueras y protagonizado por el actor ondense, Víctor Palmero.

Un jurado profesional y una apuesta consolidada

El jurado de esta novena edición ha estado formado por profesionales del sector audiovisual como el director y guionista Luis Eduardo Pérez, la guionista Pilar Paredes y el actor Alejandro Bordanove, encargados de valorar las obras seleccionadas y decidir el palmarés final.

La Mostra ‘En Xicotet’, impulsada por el Ayuntamiento de Onda en colaboración con la Asociación Cultural Confiances, nació con el objetivo de apoyar la producción audiovisual de corta duración realizada en la Comunitat Valenciana y se ha consolidado como un escaparate para creadores emergentes y profesionales del sector.