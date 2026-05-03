Un histórico negocio de Castellón cumple 100 años… y los que le quedan

Hay tiendas que no son solo tiendas. Son lugares donde se ha comprado durante toda una vida, donde se ha entrado de pequeño de la mano de los padres y después se ha vuelto con los hijos. Comercios en los que el mostrador ha visto pasar generaciones, cambios de moneda, reformas, tiempos buenos y otros no tanto. En Vilafranca, uno de esos negocios acaba de alcanzar una cifra al alcance de muy pocos: un siglo de historia.

Se trata de Casa Bernabé, una histórica tienda de ultramarinos situada en la plaza Don Blasco de Vilafranca, en la provincia de Castellón. Abrió sus puertas el 3 de mayo de 1926 y las cerrará este 3 de mayo, justo al cumplirse 100 años de aquella primera jornada. Al frente está hoy María José Olaria Colomer, de 62 años, tercera generación de una familia que ha dedicado buena parte de su vida al comercio de proximidad.

Y aunque llegar a los 100 años ya es, por sí solo, un acontecimiento poco habitual en cualquier negocio, Casa Bernabé no mira este aniversario como un punto final. María José todavía no se jubila y quiere aguantar unos años más detrás del mostrador, manteniendo viva una forma de entender el comercio que ha pasado de abuelos a padres y de padres a hijos.

La tienda ha sido todo un emblema en Vilafranca a lo largo de estos años. / MEDITERRÁNEO

Para ella, este centenario tiene mucho de recuerdo, pero también de orgullo y continuidad. Quiere que estos 100 años sirvan para rendir homenaje a sus abuelos, a sus padres y a su tía, las personas que levantaron y mantuvieron viva la tienda antes que ella. Habla de ellos con orgullo, consciente de que Casa Bernabé no habría llegado hasta aquí sin el trabajo silencioso de quienes estuvieron detrás del mostrador durante décadas.

"En este centenario quiero hacer un homenaje a mis abuelos, a mis padres y a mi tía; ellos fueron los fundadores y pioneros en traer productos novedosos, trabajaron mucho y para mi ha sido un orgullo continuar con su legado"

Han sido tres generaciones trabajando “por y para la clientela”. Para María José, haber continuado aquel legado ha sido una responsabilidad, pero también un orgullo. “Siempre me enseñaron que tratar a la clientela con mucho respeto era lo más importante”, recuerda.

Esa manera de entender el comercio, sencilla y cercana, ha sido una de las señas de identidad de Casa Bernabé durante todo este siglo.

De 1926 a 1963, la primera generación: “Fueron años muy duros”

La historia comenzó con sus abuelos, Manuel Colomer Andrés y Amparo Gil Casanova, que el 3 de mayo de 1926 abrieron la tienda con ilusión y con pocos recursos. Eran otros tiempos, “fueron años muy duros”. Se compraba mucho a granel, “la gente tenía pocos recursos y comprar fiado y las cartillas de racionamiento” formaban parte de la vida cotidiana, explica María José.

Aun así, aquel pequeño ultramarinos fue creciendo hasta convertirse en un punto de referencia para los vecinos.

En sus primeros años, en Casa Bernabé “se vendía prácticamente de todo: legumbres, salazones, encurtidos, especias, aceite, azúcar, arroz, queso, vinos, frutas, velas, pilas, jabón, productos de droguería, mercería, ferretería e incluso juguetes”. La balanza de pesos era entonces una herramienta imprescindible y el trato personal, la base de todo.

Tras el fallecimiento de Manuel Colomer en 1963, el negocio pasó a manos de sus hijas: Pilar Colomer Gil y su hermana, Milagros Colomer Gil, madre de María José.

De 1964 a 1998, segunda generación: pioneros en la venta de productos novedosos en el pueblo

Milagros, con el paso del tiempo, “dejó la tienda y se dedicó a ser modista, entonces mi padre, Rafael Olaria Gargallo, se puso al frente de la tienda junto a mi tía Pilar”, relata María José.

Aquella etapa trajo cambios importantes. En 1972 llegó la primera reforma del establecimiento. La antigua balanza de pesos dejó paso a una de platos y, más adelante, a una electrónica en pesetas. También llegaron los mostradores frigoríficos y los congeladores, señales de que la tienda se iba adaptando a los nuevos tiempos sin dejar de ser la de siempre.

Con los años, Casa Bernabé fue incorporando productos que entonces resultaban novedosos: charcutería, yogures, zumos, cacaos solubles, margarinas, pescados congelados, licores, papel de empapelar, cortinas, persianas, frutas y verduras. Pero también conservó productos de toda la vida, como la canela en rama, que la propia familia molía y vendía por onzas.

"Siempre me enseñaron que tratara a la clientela con mucho respeto, era lo más importante"

María José, detrás del mostrador, en una foto más antigua en el interior de la tienda de ultramarinos. / MEDITERRÁNEO

De 1987 hasta hoy, tercera generación: “Gracias por confiar en nosotros”

En 1987, María José decidió seguir adelante con el negocio junto a su tía Pilar, hasta que esta se retiró. Comenzaba así la tercera generación de Casa Bernabé. En 1990, María José se casó con Miguel Ángel Prades Carceller, cuyo apoyo ha sido clave para mantener la tienda abierta hasta hoy.

La segunda reforma llegó en 2012. Para entonces, muchas cosas habían cambiado. La peseta había dejado paso al euro, los hábitos de compra ya no eran los mismos y el pequeño comercio tenía que pelear cada día para seguir adelante. Casa Bernabé lo hizo manteniendo su esencia: producto de calidad, cercanía y confianza.

En los últimos años, la tienda ha seguido ofreciendo “frutas y verduras frescas, aceite de oliva, aceitunas del Bajo Aragón, miel natural de romero y polen, pan de horno de leña, cecina de toro, jamón, sardinas saladas, vinos y licores de Aragón, droguería, botas de vino de pez y la tradicional canela en rama”, entre otros.

María José y su marido, delante de la tienda, que cumple 100 años. / MEDITERRÁNEO

Pero si María José se queda con algo, no es solo con los productos. Se queda con la gente. Con quienes han entrado a comprar durante años, con las conversaciones, con la confianza y con todos los vecinos que han acompañado a la familia en este camino.

“Yo he sido muy feliz en la tienda”, reconoce. Y en esa frase cabe buena parte de lo que significa este centenario: la satisfacción por lo vivido, el orgullo por lo heredado y el agradecimiento a quienes han formado parte de la historia de Casa Bernabé.

Este 3 de mayo, la tienda alcanzará un siglo de vida desde aquel primer día de 1926. Lo hará en un momento en el que no son muchos los negocios familiares que pueden presumir de una trayectoria tan larga, y menos aún manteniendo el espíritu de comercio de pueblo con el que nacieron. En Vilafranca, donde el cierre de la histórica Marie Claire ha supuesto un antes y un después, que Casa Bernabé siga con la persiana levantada tiene un valor especial. Y María José todavía no se plantea la jubilación.

María José y su marido resumen estos años con palabras sencillas, como las de toda la vida: “Muchas gracias a todos y todas de todo corazón”.