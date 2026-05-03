L'Alcora redescubre los 'platos de engaño' de la Real Fábrica

Maig Ceràmic 2026 abre una ventana a la cerámica más sorprendente de la Real Fábrica con la presentación del libro Platos fingidos. Trampantojos cerámicos de l’Alcora (1750-1810), un completo trabajo de investigación centrado en estas singulares producciones.

La obra, firmada por los historiadores locales Miquel Àngel Badenes Martín y Maxim García Conejos, analiza en profundidad los denominados platos de engaño, piezas cerámicas que simulan alimentos, animales o composiciones propias de un bodegón, jugando con la percepción del espectador y desdibujando los límites entre lo real y lo representado.

Los 'platos de engaño' solían imitar frutas y frutos secos. / Javier Nomdedeu

La presentación de la publicación tendrá lugar el miércoles 6 de mayo, a las 19.00 horas, en el Museu de Ceràmica de l’Alcora, con entrada libre hasta completar aforo. A partir de ese mismo día, el libro estará disponible para su adquisición en el propio museo.

74 ejemplares

El estudio identifica y cataloga un total de 74 ejemplares, aportando una mirada rigurosa y renovada sobre esta serie ornamental, tradicionalmente considerada menor, pero que los autores sitúan dentro de la tradición artística del trampantojo y en el contexto cultural del siglo XVIII. La publicación incluye, además, un recorrido histórico por este tipo de producciones, un extenso catálogo razonado con abundante material gráfico y cerca de un centenar de referencias bibliográficas.

Uno de los motivos recurrentes eran las serpientes enroscadas. / Javier Nomdedeu

El libro, de 236 páginas, cuenta con prólogo de la profesora de Historia del Arte de la Universitat de València Yolanda Gil Saura y forma parte de la Colección Museu de Ceràmica de l’Alcora, dedicada a la difusión de estudios históricos y artísticos sobre la Real Fábrica del Conde de Aranda, que el próximo año conmemorará el 300 aniversario de su fundación.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de l’Alcora y el Museu de Ceràmica continúan impulsando la investigación y la difusión del patrimonio cerámico local, acercando al público una de las expresiones más curiosas y sugerentes de su historia.

Siglo XVIII

Entre los refinados salones y las mesas festivas del siglo XVIII, un peculiar tipo de objeto cerámico servía no para alimentar, sino para sorprender. Se trata de los llamados platos de engaño (o chascos, como los denominaba la propia documentación de la época), pequeñas joyas del ilusionismo barroco que la Real Fábrica de Loza de l’Alcora produjo con maestría y picardía.

Estas piezas, elaboradas principalmente durante la segunda mitad del Setecientos, simulaban sobre su superficie frutas, hortalizas, pequeños reptiles e incluso serpientes enroscadas, con un realismo tan inquietante como encantador. Todo ello modelado y pintado con esmero para generar una ilusión óptica: al primer vistazo, parecían auténticos alimentos o animales dispuestos sin más sobre el plato. Sólo tras una segunda mirada se revelaba el truco, provocando sorpresa, asombro e incluso una sonrisa cómplice en los comensales. No en vano, se enmarcan en la tradición europea del trompe-l'œil, el arte de engañar al ojo.

Pero estos platos no eran simples bromas visuales. Eran (y siguen siendo) testimonio del ingenio técnico y artístico de la cerámica alcorina, en diálogo con corrientes internacionales pero reinterpretadas con una personalidad propia. En ellos se condensa el espíritu lúdico, estético y sofisticado de una época donde la mesa era también un escenario.

Estudio ambicioso

Conscientes de su rareza y valor patrimonial, los historiadores Maxim García Conejos y Miquel Àngel Badenes Martín han emprendieron un ambicioso estudio para reunir y analizar todos los ejemplares conocidos hasta la fecha. Su objetivo es dar forma a una monografía que rescate del olvido estas piezas singulares y ayude a comprender mejor su contexto histórico, técnico y simbólico.

Ambos investigadores cuentan con una sólida trayectoria en el estudio de la cerámica local. Maxim García ya sorprendió en 2023 con una obra dedicada a la azulejería del siglo XVIII en la manufactura condal, y desde entonces ha seguido profundizando en la historia de la industria cerámica de l’Alcora. Por su parte, Miquel Àngel Badenes ha centrado parte de su labor en la figura de Miguel Soliva (uno de los maestros más destacados de la Real Fábrica) y el coleccionismo de nuestra cerámica a lo largo de la historia.

Ahora, han unido fuerzas en este nuevo proyecto convertido en un interesante libro.