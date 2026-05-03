Nueve personas en paro tendrán trabajo gracias a la apuesta de Almassora por el empleo

El Ayuntamiento de Almassora pone en marcha el XVIII Plan de Empleo Municipal que permitirá la contratación de nueve personas desempleadas que realizarán tareas de apoyo en atención al público, limpieza, mantenimiento de vías y edificios públicos, así como en otros servicios de carácter municipal, según ha informado este domingo el consistorio.

Este plan se une a otros planes de empleo impulsados desde el Ayuntamiento que están destinados a personas paradas, como el agrario, que se activa durante el verano.

Así se abordó en la reunión de la mesa del empleo, presidida por la concejala de Promoción Económica y Ocupación, Silvana Rovira, donde se hizo balance de las acciones llevadas a cabo el pasado ejercicio para el fomento del empleo y actividades formativas.

Fuerte inversión

Así el importe total que se destinó al impulso del empleo ascendió a 376.989 euros, mientras que la inversión en formación, en medidas como el taller de empleo y diversos cursos destinados a mejorar la empleabilidad de los asistentes llegó a 876.147 euros. La suma total fue de 1.253.136 euros.

En este sentido, Rovira ha recordado que durante este ejercicio las iniciativas en materia de formación serán aún mayores, dado que se suma al resto de propuestas la escuela taller.

“Desde el Ayuntamiento seguimos apostando por políticas activas que ayuden a quienes más lo necesitan, facilitando herramientas para encontrar trabajo y mejorando la preparación profesional de nuestros vecinos”, ha afirmado Rovira.

Agencia de colocación

Cabe destacar la apuesta por la colaboración público-privada entre el Ayuntamiento y las empresas de la localidad a través de la agencia de colocación. Gestionándote es el portal de empleo del Ayuntamiento de Almassora. Se trata de una plataforma de intermediación laboral.

Las empresas interesadas en acceder a este servicio gratuito pueden darse de alta en la plataforma y enviar sus ofertas de empleo. Desde el Departamento de Promoción Económica, Empleo y Consumo se realizará la búsqueda de candidatos adecuados al perfil solicitado, entre los candidatos inscritos en el portal.