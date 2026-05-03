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Un pueblo de Castellón abre su panadería 20 años después

Sandra Giménez llegó a un municipio del Alto Palancia para iniciar una nueva vida con su marido y tres hijos. Y decidió emprender de la mano del Ayuntamiento, que le ha asesorado en la solicitud de los Fondos Leader

Este jueves inauguró su panadería

La jornada inaugural de la panadería.

La jornada inaugural de la panadería. / Mediterráneo

Ramón Pérez

El Toro

El Toro no deja de dar buenas noticias. La última festejada este jueves con motivo de la apertura de una panadería después de más de 20 años. “Ha sido una fiesta. Es una muestra más de todo lo bueno que tiene este pueblo que tanto queremos”, ha señalado este domingo el alcalde, José Arenes.

Sandra Giménez llegó a la Villa de El Toro para forjar una nueva vida. Vecina de València, la dana cambió sus planes para cambiar su vida “a mejor”. La Villa de El Toro se convirtió en su nuevo hogar, su marido y sus tres hijos, y su decisión “también ha cambiado la Villa de El Toro”.

El sueño de emprender en el interior

Emprender es posible en nuestro interior. Y los sueños se hacen realidad. Sandra tenía un proyecto y en el ayuntamiento le asesoramos para conseguir los Fondos Leader. Y lo conseguimos. Ella y nosotros, porque todo el pueblo está de enhorabuena con la apertura de este nuevo negocio”, explica el alcalde.

La panadera Sandra Giménez y el alcalde de El Toro, José Arenes.

La panadera Sandra Giménez y el alcalde de El Toro, José Arenes. / Mediterráneo

“Aquí no hay nada imposible. Y cuando hay ganas, hay ilusión y hay proyecto, nos ponemos todos a una para conseguirlo”. Este espíritu que vertebra la vida de este pequeño pueblo del Alto Palancia es el que ha conseguido que el colegio reabra, que el castillo se restaure, que la tienda abra y que “este verano superamos la barrera de los 300 habitantes, rompiendo la tendencia de despoblación que en las últimas décadas amenazaba este gran pueblo”.

Un bien de primera necesidad

“Con Sandra hemos conseguido volver a tener pan y bollería. Recuperar esa costumbre tan sana de acudir a primera hora a la panadería para disfrutar de una barra recién horneada. De poder tomarnos un café y hacer tertulia. De hacer pueblo y hacer inmenso este hogar que se llama la Villa de El Toro”.

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“Objetivo cumplido y ahora, a por nuevos retos”, ha manifestado Arenes.

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