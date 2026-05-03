Recta final de las fiestas patronales de la pedanía de la Foia con toros y actos religiosos

Este lunes 4 de mayo terminan las Fiestas Patronales de La Foia de l'Alcalatén en honor de la Vera Creu y la Virgen de los Dolores que se han recuperado gracias a la Asociación Cultural La Ferrisa de la pedanía alcorina.

El pasado fin de semana el protagonismo fue para los toros el sábado con el ganado de Jaume Tárrega, probándose el toro cerril de nombre Colombo, nº 81 guarismo 3 del hierro de Hermanos Bellés, patrocinado por la Peña Amigos de los Cuernos, la cual realizó un homenaje a su socio Roberto Aicart Pallarés que falleció el año pasado con tan solo 57 años , muy conocido y apreciado en l'Alcora por su faceta de exconcejal de fiestas y educación del ayuntamiento de l'Alcora y por ser un popular disjockey y músico, así como también muy taurino.

El momento de la embolà de un toro en la Foia. / Javier Nomdedéu

El Jueves 30 de abril empezaron los actos taurinos con ganado de Jaume Tárrega,el tardeo Remember estuvo animado por Gabi Lcn y DJ resident Loon en la Plaza de la Iglesia, sobre las 19 horas se probó el toro cerril de nombre "Rabioso" nº 69, guarismo 2 del hierro de Hermanos Bellés, el cual fué embolado por la noche, terminando con la Macrodiscomóvil Bandalay.

Día grande en unas fiestas recuperadas

Este domingo fue el día grande religioso con la Bendición de los campos de la Vera Creu, misa y procesión, realizándose dicho día el disparo de un castillo de fuegos artificiales, la desmontada de cadafales y merienda para todos los colaboradores, y hoy lunes 4 de mayo tendrá lugar la misa y procesión en honor de la Virgen de los Desamparados y San Ramón, terminando con la tradicional traca fin de fiestas patrocinada por Vives Azulejos y Gres

Las recuperadas fiestas iniciaron el viernes 24 con el Volteo de Campanas y disparo de cohetes anunciando las fiestas con el primer gran acto que fue la cena de gala servida por el restaurante Brisamar con la animación de la orquesta Triband en la carpa de fiestas.

El sábado 25 el plato fuerte fue el concurso de paellas patrocinado por Color Esmalt y Euroarce, al que siguió el concurso de dibujo gentileza de papelería Salvador, concurso de guiñote, parque infantil y xocolatà de la A.C La Ferrissa, siguiendo con tardeo, cena de pa i porta y Macrodisco Bandalay. Asimismo el domingo 26 se inauguró el XV Mesón de la Tapa y la Cerveza de la A.C La Ferrissa coordinadora de las fiestas con la actuación de Tribut de Coples.