Susto en los festejos taurinos de Sant Pere de Verona en Alcalà de Xivert

Los festejos taurinos de las fiestas de Sant Pere de Verno de Alcalà de Xivert finalizaron anoche con un gran susto en el coso taurino ubicado en el Paseo Héroes de Marruecos.

Tenía lugar la embolada de un todo (el segundo de la noche) y uno de los componentes de la cuadrilla de Emboladors la Tenalla, de Torreblanca -aunque el accidentado es de Vall d'Alba-, el que sujetaba al astado del rabo, fue sorprendido por el toro al dar un giro de 190 grados. Le embistió, lanzándolo al suelo.

El mozo, que se quedó inmóvil en el suelo, fue levantado por personas de la organización y compañeros suyos, y por su propio pie salió entre los barrotes para ser atendido por los servicios sanitarios contratados por los organizadores de las fiestas de ‘els fadrins’ de este municipio. Fue ingresado en el hospital de Vinaròs, pero solo sufrió contusiones y rasguños.

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Los tres días de festejos con exhibición de ganados (jueves, viernes y sábado) habían transcurrido con total normalidad, además de embolarse seis astados (dos por noche). En esta última jornada de vacas y toros se exhibió ganado del hierro de Lucas Tárrega, de Vilafamés, y por la noche se embolaron dos astados, uno del citado Lucas Tárrega y otro de Fernando Mansilla, de Ulldecona (Tarragona).