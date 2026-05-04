Almassora celebrará el primer Pregón inclusivo para sus fiestas patronales

El Ayuntamiento de Almassora dará un paso más en su compromiso con la inclusión con la celebración, este año, del primer Pregón inclusivo anunciador de las fiestas patronales en honor a Santa Quitèria. Siguiendo la línea ya implantada en la pasada Cabalgata de Reyes, el consistorio incorporará una zona sensorialmente amigable en el tramo inicial del recorrido con medidas específicas para garantizar que todas las personas, especialmente aquellas con diversidad funcional o sensibilidad sensorial, puedan disfrutar del acto en condiciones adecuadas.

El Pregón, uno de los actos más multitudinarios de las fiestas patronales que tendrá lugar este sábado, 9 de mayo, a partir de las 17:00 horas, mantendrá su esencia participativa con la presencia de carrozas de entidades locales, asociaciones, centros educativos, clubes deportivos y grupos culturales, recorriendo el itinerario habitual por la avenida José Ortiz y las calles del casco urbano.

Este espacio se situará al inicio del recorrido, un punto estratégico que permitirá evitar esperas y aglomeraciones a las familias. En concreto, se ubicará entre las calles Boqueras y Dos de Mayo. La zona estará delimitada y especialmente adaptada para menores con hipersensibilidad sensorial, trastornos del espectro autista o necesidades específicas.

La zona sensorialmente amigable contará con las siguientes características:

• Sin sonido: no habrá música estridente, sirenas ni elementos sonoros.

• Sin luces potentes ni estímulos visuales intensos.

• Sin lanzamiento de confeti ni caramelos.

• Participación no invasiva: los personajes y participantes solo saludarán, sin acercamientos bruscos ni interacciones inesperadas.

• Ambiente controlado y fluido, evitando acumulaciones de personas.

• Entorno predecible, tranquilo y adecuado para quienes necesitan una experiencia sensorial reducida.

Además, está previsto que personal voluntario de la Junta Local de Fiestas acompañen la zona para garantizar el bienestar de las familias y asegurar que se mantiene un ambiente calmado durante el paso de las carrozas.

“Queremos que nuestras fiestas sean de todos y para todos. Este Pregón inclusivo es un paso importante para garantizar que cualquier vecino, independientemente de sus circunstancias, pueda disfrutar de nuestras tradiciones”, ha remarcado la alcaldesa, María Tormo.