Benicàssim adjudica por 4,29 millones su socorrismo con 16 torretas solares y más baño adaptado

Benicàssim ya tiene adjudicado su nuevo contrato de vigilancia, salvamento, socorrismo y baño asistido para las playas hasta 2030. El Ayuntamiento ha aprobado la adjudicación por 4.298.014,21 euros, (iva incluido), en un proceso al que concurrieron seis empresas y que partía de un presupuesto base de licitación de 4.335.716,10 euros.

La oferta ganadora presenta una baja económica moderada, de unos 37.700 euros respecto al precio de salida, y obtuvo la máxima puntuación del procedimiento, con 46,99 puntos sobre 50, sin incurrir en valores anormalmente bajos. La empresa adjudicataria es Intur Esport, que ya prestó el servicio el pasado verano mediante el contrato tramitado de forma excepcional para garantizar la cobertura de la temporada.

El nuevo contrato sustituye aquel modelo provisional y da estabilidad al servicio durante cinco años, de 2026 a 2030. Después de varios veranos con soluciones transitorias, el municipio contará ahora con una planificación a medio plazo para uno de los dispositivos más sensibles del litoral: la seguridad de bañistas y usuarios en sus cinco playas.

Más vigilancia en arena y mar

El servicio cubrirá Voramar, l'Almadrava, Torre Sant Vicent, Els Terrers y Heliópolis durante las temporadas de mayor afluencia. La mejora más visible será la instalación de 16 torretas de vigilancia de madera, elevadas más de dos metros sobre la arena, con visión de 360 grados y alimentación mediante placas solares.

El dispositivo incorporará además siete puestos de salvamento, módulos equipados con material sanitario avanzado, desfibriladores, oxigenoterapia y espacios diferenciados de atención y descanso. A ello se sumarán tres motos acuáticas de rescate, una red de comunicaciones por radio entre todos los puestos y un sistema fijo de megafonía con al menos diez postes repartidos por el litoral para informar del estado del mar, alertas o posibles incidencias.

En los meses de máxima afluencia, el operativo contará con más de una treintena de profesionales, entre socorristas, personal de baño asistido, patrones de motos acuáticas y un jefe de playas. El horario previsto será de 11.00 a 20.00 horas en la temporada de ocupación máxima, entre el 16 de junio y el 31 de agosto, y de 11.00 a 19.00 horas en los periodos de ocupación alta.

Baño asistido en todas las playas

El contrato refuerza también el servicio de baño adaptado, que gana peso dentro del operativo. Benicàssim mantendrá puntos accesibles en todas sus playas, con personal cualificado para ayudar a personas con movilidad reducida a entrar y salir del agua con seguridad mediante sillas anfibias, muletas adaptadas, chalecos, grúas de transferencia y zonas de apoyo.

El servicio contempla además la posibilidad de solicitar cita previa para el baño asistido, tanto para usuarios individuales como para grupos organizados, aunque no será necesaria cuando solo haga falta préstamo de material o pequeñas asistencias. La empresa deberá registrar diariamente las actuaciones, incidencias, encuestas de satisfacción y posibles sugerencias de los usuarios.

El pliego obliga también a realizar simulacros de emergencia, colaborar en los sistemas de calidad y medio ambiente de las playas y coordinarse con la Policía Local y el 112 en cualquier intervención relevante.

Un contrato marcado por la calidad

La adjudicación se ha resuelto mediante un procedimiento abierto y con criterios de calidad-precio. Además de la oferta económica, se valoraron la memoria del servicio de vigilancia y salvamento, el proyecto de baño asistido, la tecnología aplicada, la cualificación del jefe de playas, las jornadas de prevención de accidentes y la posible ampliación de horarios.

Benicàssim consolida así un modelo de socorrismo más moderno, estable y accesible, con más medios técnicos para actuar en el mar y una red de vigilancia reforzada para atender los siete kilómetros de costa durante los periodos de mayor ocupación.