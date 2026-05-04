Burriana inyectará 850.000 euros a la fase final del gran colector para proteger la ciudad frente a las inundaciones

Burriana avanza hacia la culminación de una de las infraestructuras hidráulicas más importantes de su historia reciente con la fase final del gran colector, una actuación clave para proteger la ciudad frente a las inundaciones y mejorar la evacuación de aguas pluviales durante episodios de fuertes lluvias.

El Ayuntamiento llevará a la próxima sesión plenaria una modificación de crédito extraordinaria por importe de 850.000 euros destinada a licitar y dar continuidad al proyecto con la cuarta y última fase de esta infraestructura esencial para reforzar la seguridad urbana, especialmente en las zonas con mayor riesgo de acumulación de agua.

Las obras tendrán un plazo de ejecución estimado de siete meses y contemplan la conexión de tuberías de gran diámetro desde la rotonda de la piscina cubierta hasta el Camí Fondo. Además, el proyecto incluye la apertura de dos ramales de conexión hacia las zonas del Escorredor y la plaza de la Generalitat Valenciana, puntos estratégicos para mejorar el drenaje urbano en uno de los sectores más sensibles e inundables del municipio.

Tanques de tormentas

Entre las actuaciones previstas también destaca la construcción de una arqueta de grandes dimensiones en la carretera del Puerto, desde la que partirá un colector de 1.800 milímetros de diámetro que recorrerá la avenida Jaime Chicharro hasta la plaza de la Generalitat. De forma paralela, se ejecutará una nueva red de tuberías en la avenida Jaime I, que culminará con la construcción de un tanque de tormentas en las inmediaciones del Camí Fondo, diseñado para favorecer la evacuación de aguas pluviales.

La intervención se completará con la instalación de numerosos imbornales en puntos críticos con antecedentes de acumulación de agua, como la calle Finello y las rotondas de acceso. Asimismo, se incorporarán Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible, SUDS, mediante pavimento drenante en la avenida Jaime Chicharro y la avenida Jaime I, con el objetivo de favorecer la infiltración del agua de lluvia y avanzar hacia un modelo urbano más sostenible.

Inversión global de más de 4,5 millones

El proyecto global del gran colector contempla canalizar las aguas pluviales mediante una conducción enterrada de cuatro metros de profundidad que recorre toda la fachada este de la ciudad hasta el río Anna. Con la finalización de la cuarta fase, prevista para 2027, Burriana habrá destinado más de 4,5 millones de euros a esta infraestructura, considerada vital para aumentar la resiliencia del municipio frente a fenómenos climatológicos adversos y favorecer el futuro desarrollo urbanístico de la capital de la Plana Baixa.

El objetivo principal es prevenir y mitigar las inundaciones que históricamente han afectado a Burriana durante episodios de lluvias torrenciales. Su función será recoger las aguas pluviales del casco urbano y conducirlas directamente hasta el río Anna, reduciendo la acumulación de agua en las calles y mejorando la respuesta de la red de alcantarillado, especialmente en la zona marítima.

Esta infraestructura hidráulica incluye, además de tuberías de gran diámetro, varios tanques de tormentas, entre ellos el situado en Sant Blai y otro de mayor capacidad en el entorno de la avenida Cardenal Tarancón. Estos depósitos incrementan de forma significativa la capacidad de drenaje de la ciudad y permitirán la reutilización del agua de lluvia, por ejemplo, para el riego de los Huertos de Ocio.

Mapa de la afección de las obras en Burriana. / MEDITERRÁNEO

Las fases anteriores del proyecto ya han permitido avanzar de forma notable en la mejora del sistema de evacuación de aguas pluviales. La fase I, con una inversión de 525.412,21 euros, supuso la creación de una nueva conducción desde el punto de vertido hasta el pozo de registro P21, ubicado en la rotonda de la carretera del Grao.

La fase II, con un presupuesto aproximado de 670.000 euros, completó la conexión entre los pozos P21 y P19 y la construcción del tanque de tormentas junto a los Huertos de Ocio.

También se han finalizado las obras del tanque de tormentas de Sant Blai, con una inversión de 830.000 euros, una infraestructura que ya ha demostrado su eficacia al desaguar directamente en el río Anna durante episodios de fuertes lluvias, permitiendo evacuar con mayor rapidez el agua procedente del casco urbano.

Actualmente se encuentra en ejecución la fase III del Gran Colector, adjudicada a Becsa por un importe de 1.192.900 euros. Los trabajos se centran en la instalación de 500 metros lineales de colector entre la carretera del Grao y la piscina cubierta, con previsión de finalización a finales del mes de junio.

El alcalde de Burriana, Jorge Monferrer, ha destacado que esta modificación de crédito “puede permitir finalizar la infraestructura más importante y costosa de la legislatura”, una actuación que ha calificado como “una prioridad absoluta” para el equipo de gobierno. “No descansaremos hasta que Burriana cuente con las garantías necesarias para afrontar episodios de fuertes lluvias con seguridad, protegiendo a nuestros vecinos y asegurando el futuro crecimiento de nuestra ciudad”, ha señalado.

Por su parte, el concejal de Urbanismo, Mario Trullen, ha subrayado que Burriana afronta “el tramo final de una obra de ingeniería muy compleja y costosa, pero necesaria”.