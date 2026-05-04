Fobesa cumple diez años de becas en la UJI y suma 22 nuevos estudiantes beneficiados

Fobesa ha celebrado en la Universitat Jaume I el acto de entrega de sus becas universitarias, una iniciativa que cumple diez años y que tiene como objetivo respaldar el acceso y la continuidad de los estudios superiores. En esta edición, correspondiente a 2026, la compañía ha otorgado 22 becas a estudiantado de la UJI, y consolida un programa que se ha convertido en una referencia de su compromiso social.

Este décimo aniversario llega, además, tras la ampliación del programa a nuevos municipios, beneficiando no solo a estudiantes de Benicàssim, sino también a jóvenes de Orpesa, Peñíscola y Burriana, lo que refuerza el alcance territorial y el impacto social de la iniciativa.

El acto ha contado con la presencia de representantes institucionales, autoridades locales y miembros de la comunidad universitaria, el director general de Fobesa, Juan Pablo Mateo, y la consejera delegada de Fobesa, Elena Llopis, quien ha destacado la trayectoria del programa y su evolución a lo largo de esta década. En su intervención, ha subrayado la importancia de seguir apostando por la educación como motor de oportunidades, progreso y desarrollo para el territorio.

Por su parte, la vicerrectora de Estudiantado y Vida Saludable, Mamen Pastor, ha destacado que este programa de becas «es una apuesta decidida por el talento joven de la sociedad de nuestro entorno más inmediato y proyecta un mensaje muy claro: la formación es la herramienta más eficaz de transformación social y una de las claves de la igualdad de oportunidades».

Con esta décima edición, Fobesa reafirma su compromiso sostenido con la educación universitaria, celebrando diez años de una iniciativa que refuerza su vinculación con el entorno y con las nuevas generaciones que contribuirán al futuro de la provincia.