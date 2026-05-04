La Generalitat blinda con 14,7 millones el mantenimiento de la depuradora mancomunada y la de Almassora

El pleno del Consell ha autorizado a la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunitat Valenciana (Epsar) la contratación del servicio de mantenimiento de los sistemas de saneamiento y tratamiento de las aguas residuales de la depuradora de Almassora y la mancomunada, que da cobertura a Onda, Betxí, Vila-real y les Alqueries, de ahí que se le conozca técnicamente como Edar OBVA.

El contrato cuenta con un importe de 14.703.417,18 euros y tendrá un plazo de ejecución de cuatro años, con la posibilidad de prorrogarse hasta un máximo de cinco. La actuación permitirá garantizar la continuidad del servicio una vez finalice el contrato actualmente en vigor, suscrito el 12 de noviembre de 2019 y cuya finalización está prevista para el 31 de mayo de 2026.

Según ha informado la Generalitat, esta contratación responde también al objetivo de dar cumplimiento a la directiva 91/271/CEE sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas.

Anualidades

La distribución económica por anualidades será de 1.123.149,59 euros en 2026; 4.193.011,17 en 2027; 3.422.047,66 en 2028; 3.412.697,81 en 2029; y 2.552.510,95 euros en 2030.

La financiación del contrato se cubrirá con el presupuesto de la Epsar, que utilizará los ingresos procedentes del canon de saneamiento. Según el Consell, la recaudación actual y prevista garantiza que la actuación cuenta con los recursos económicos necesarios.

La Epsar, adscrita a la Vicepresidencia Tercera y Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, tiene entre sus funciones la gestión y explotación de instalaciones de tratamiento de aguas, así como la ejecución de infraestructuras y medidas dirigidas a mejorar la eficiencia y sostenibilidad del uso de los recursos hídricos en la Comunitat Valenciana.

Esta autorización se suma a las inversiones anunciadas meses atrás por la Generalitat para mejorar el sistema de saneamiento y depuración en la Plana Baixa. Hay que recordar que en abril del año pasado el conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, confirmó en una visita a Vila-real una inversión global de 15 millones de euros a través de la Epsar para dos actuaciones clave.

Por un lado, la Generalitat anunció entonces que iba a destinar 2,8 millones para conectar la depuradora de Vora Riu en Vila-real con las depuradoras de Almassora y la mancomunada. Por otro, dio a conocer una inversión de 12,2 millones de euros para ampliar y reformar esta infraestructura que da cobertura a cuatro municipios, con el objetivo de mejorar la capacidad y eficiencia del sistema de saneamiento de la comarca.