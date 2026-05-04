Jérica y Viver tendrán un instituto propio con 490 plazas y ya no dependerán de Segorbe

El Consell ha aprobado el decreto por el que la actual sección de educación secundaria de Jérica-Viver, hasta ahora dependiente del IES Alto Palancia de Segorbe, pasa a constituirse como Instituto de Educación Secundaria Jérica-Viver.

Con esta medida, la Generalitat dota al centro de seguridad jurídica, identidad propia y un marco normativo estable y definitivo, después de casi una década funcionando como sección educativa. El objetivo es consolidar una realidad ya existente y superar su carácter provisional, otorgando a los municipios de Jérica y Viver un instituto con mayor autonomía organizativa y capacidad de planificación académica.

El nuevo IES Jérica-Viver contará con un total de 16 unidades educativas: 8 de ESO, 2 de bachillerato y 6 de Formación Profesional (FP). Esta estructura permite consolidar una oferta formativa completa, que abarca tanto la enseñanza obligatoria como las etapas postobligatorias.

En cuanto a su capacidad, el centro dispondrá de 490 plazas escolares: 240 para ESO, 70 para bachiller y 180 para FP. Esta oferta permitirá atender la demanda educativa actual y futura de la zona, además de evitar desplazamientos y favorecer que el alumnado pueda continuar sus estudios en su entorno más próximo.

La transformación no supondrá gasto adicional para la Generalitat, ya que se trata de una sección que viene funcionando de manera ininterrumpida desde hace casi diez años. El centro ya cuenta con enseñanzas consolidadas, plantilla docente y no docente estable, instalaciones, equipamiento, recursos y un presupuesto de funcionamiento contemplado en los créditos vigentes.

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De este modo, Jérica y Viver dan un paso más en la consolidación de su oferta educativa y pasan a disponer de un instituto propio, independiente del IES Alto Palancia, con una estructura académica completa y capacidad para cerca de medio millar de estudiantes.