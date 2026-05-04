Jorge Marqués liderará la candidatura de Compromís en la Vall d’Uixó en 2027

Jorge Marqués liderará la candidatura de Compromís en la Vall d’Uixó para las elecciones municipales del 2027.

El actual concejal de Servicios Sociales, Cultura y Promoción Lingüística de la localidad de la Plana Baixa, según ha podido saber Mediterráneo, se situará al frente de la lista después de recibir el visto bueno de la coalición valencianista al superar el proceso orgánico.

Aval a su trayectoria

Así, Marqués relevará como alcaldable de Compromís en la próxima cita con las urnas a Fernando Daròs, actual portavoz de la formación y vicealcalde de la Vall d’Uixó. Su designación llega avalada por los órganos locales del partido, que destacan su trayectoria en la gestión municipal y el trabajo desarrollado durante el actual mandato en áreas consideradas estratégicas para el municipio.

"Marqués ha sido capaz de transformar las áreas que gestiona en tan solo tres años", sostiene Daròs, mientras inciden desde la coalición en que su candidatura responde a un amplio consenso dentro de la organización.

En sus primeras palabras como candidato, Marqués agradece la confianza del colectivo y asegura que asume el reto "con ilusión y responsabilidad". También manifiesta su voluntad de continuar impulsando proyectos que mejoren el bienestar de la ciudadanía y contribuyan al desarrollo social, cultural y económico de la Vall d’Uixó.

"Renovación con garantías"

Asimismo, desde la formación valencianista, se ha puesto en valor el compromiso de Marqués con un modelo de ciudad "más justa, sostenible y participativa", así como su proximidad con los vecinos. En este sentido, Compromís defiende que "se trata de una candidatura arraigada en el municipio y liderada por Marqués, que representa una renovación con garantías, basada en el trabajo riguroso y en la escucha activa de la ciudadanía".

"Es un reto que encaro con muchas ganas de continuar trabajando para que la Vall d’Uixó avance sin dejar a nadie atrás", afirma el candidato, que ya mira hacia el próximo ciclo electoral con el objetivo de construir un proyecto sólido y compartido para el futuro del municipio.