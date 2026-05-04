Licitan por 321.000 euros una parcela pública de equipamiento social en un polígono de Onda

Una parcela pública de 6.171,49 metros cuadrados situada en el polígono industrial El Colador de Onda ha salido a concurso para su venta como suelo destinado a equipamiento social. El terreno cuenta con un precio base de licitación de 321.000 euros, impuestos indirectos excluidos, y el plazo para presentar ofertas finalizará el 30 de junio.

La comercialización se realizará mediante procedimiento abierto por concurso, según la documentación publicada en la Plataforma de Contratación del Sector Público. La parcela forma parte de la primera fase de la actuación El Colador.

El procedimiento ha sido impulsado por Casa 47, Entidad Estatal de Vivienda adscrita al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Aunque la entidad es la encargada de la licitación, el interés de la operación radica en la puesta en el mercado de un suelo de más de 6.000 metros cuadrados en una zona industrial consolidada de Onda.

Los interesados en participar deberán constituir una garantía de 16.050 euros, equivalente al 5% del precio base de licitación. Las ofertas deberán mejorar el precio de salida, ya que las propuestas por debajo de los 321.000 euros serán rechazadas.

La documentación del concurso indica que los posibles licitadores podrán solicitar a Casa 47 la información necesaria para conocer y comprobar los datos registrales, catastrales, gráficos y urbanísticos del inmueble. Esta petición deberá realizarse con una antelación mínima de cuatro días respecto al final del plazo de presentación de ofertas.

Libre de cargas y gravámenes

El pliego también recoge que la parcela figura inscrita a favor de Sepes, actualmente Casa 47, y que se encuentra libre de cargas y gravámenes, al margen de posibles afecciones fiscales. Además, se hace constar una particularidad técnica: la descripción registral corresponde al parcelario original del Plan Parcial de 1993, y no al resultante de una modificación puntual posterior del planeamiento. Esta circunstancia se reflejará en la escritura de compraventa.

Desde Casa 47 reivindican que el polígono industrial El Colador dispone de los servicios necesarios para el desarrollo de actividad en su entorno, con redes de abastecimiento de agua, saneamiento, suministro eléctrico, telefonía y alumbrado público. La zona cuenta además con aceras, aparcamientos, espacios verdes y áreas ajardinadas.

La ubicación es otro de los elementos destacados de la parcela. El área tiene acceso directo a la CV-20 y se encuentra a unos 6 kilómetros de la CV-10 y a 15 kilómetros de la AP-7. Además, está situada a 11 kilómetros de Vila-real, a 20 de Castelló y a menos de 40 minutos del Puerto de Castellón. Su proximidad a Valencia, a unos 68 kilómetros, facilita también la conexión con el puerto y el aeropuerto de la capital autonómica.

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Con esta licitación, se abre la posibilidad de incorporar nuevos servicios o dotaciones en el entorno de El Colador, reforzando la actividad del polígono con usos complementarios al tejido industrial de Onda.