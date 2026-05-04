Nules recorta la factura eléctrica municipal en un 60% y ahorra casi 300.000 euros

Nules ha reducido el coste energético de las instalaciones municipales desde el año 2023, cuando se llevó a cabo una renegociación de los contratos de suministro eléctrico.

Según reivindican desde el Ayuntamiento, durante el año 2024 el consistorio redujo el gasto energético en un 60%, lo que supuso un ahorro económico cercano a los 300.000 euros respecto al ejercicio anterior.

Esta reducción del gasto se ha mantenido también en 2025, aunque con una menor intensidad. En concreto, el Ayuntamiento registra una bajada del 46% respecto a 2023, con un ahorro aproximado de 230.000 euros, pese a que el consumo energético ha aumentado.

El incremento del consumo en 2025 está relacionado principalmente con la apertura de nuevas instalaciones municipales, que ha supuesto un mayor uso de energía. A este factor se suma el encarecimiento de la electricidad, condicionado por cuestiones como el aumento del coste del gas natural, la subida de los derechos de emisión de CO₂, una mayor demanda en horas punta y las tensiones geopolíticas que han afectado al suministro energético.

El concejal de Edificios Municipales, Adrián Sorribes, señala que la revisión de los contratos era una medida necesaria para ajustar el gasto municipal. Según ha explicado, “desde el primer momento consideramos fundamental actuar sobre los contratos energéticos para optimizar el gasto. Los datos reflejan que esta medida ha permitido reducir costes incluso en un contexto de precios al alza”.

Sorribes también ha indicado que mantener una reducción del gasto energético en un escenario de encarecimiento de la energía “permite valorar el impacto de la gestión realizada en esta área”.

Asimismo, el concejal ha apuntado que la reducción del gasto corriente contribuye a disponer de mayor margen presupuestario. En este sentido, ha señalado que “ahorrar en gasto corriente ayuda a evitar subidas de impuestos a la ciudadanía y permite mantener servicios esenciales sin incrementar el coste para las personas usuarias”.