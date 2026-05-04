Nules ultima su primera comunidad energética: una apuesta por el autoconsumo cooperativo

En los próximos días está previsto que se inicie la ejecución material para la puesta en marcha de la primera comunidad energética (CE) de Nules. Una iniciativa impulsada por CE La Plana, la cooperativa constituida en la de la Vall d'Uixó en enero del 2025 para implantar la primera CE de la ciudad y que ya trabaja en el desarrollo de proyectos similares en otros municipios de la Plana Baixa.

En la de Nules llevan un año trabajando «hasta que nos han dado el punto de vertido de la empresa distribuidora». Un proceso largo pero que está muy cerca de ver cómo empiezan las obras de instalación de las placas solares.

Será en la cubierta de la nave del taller Gavara Da Costa, uno de los socios de la comunidad, que «se quedará con un porcentaje de la energía generada», mientras que el esto, la gran mayoría, «se repartirá entre quien esté interesado». En la actualidad, la comunidad cuenta con varios socios entre particulares y empresas.

Más barato que en solitario

Josep Antoni Nebot, portavoz de la CE La Plana, explica que participar en una de estas comunidades «es bastante más barato» que asumir en solitario el coste de instalación de placas solares en un domicilio o una empresa. «En este caso, se hacen instalaciones más grandes y cada socio se queda una parte, es autoconsumo, pero compartido», detalla.

Un cambio en la normativa estatal que regula este tipo de propuestas ha facilitado su puesta en marcha, según detalla Nebot, ya que si inicialmente se exigía que las placas solares se encontraran a menos de dos kilómetros de radio de los puntos de consumo, «ahora se ha ampliado a cinco kilómetros», lo que significa que usuarios de diferentes municipios, como Nules y la Vilavella, pueden participar de una misma comunidad.

Desde la CE La Plana anuncian que «nuestra intención es continuar». De hecho, confirman que ya están trabajando en la implantación de proyectos similares en localidades como la Vilavella, Moncofa o Xilxes, y en Nules «van a crearse dos más».

De esas dos iniciativas en Nules, Josep Antoni Nebot destaca que «hemos llegado a un acuerdo con el Ayuntamiento, de la mano del concejal de Medio Ambiente, César Estañol, para que un porcentaje de la energía que se genere se destine a familias vulnerables».

Para dar respaldo a las comunidades, la CE La Plana se ha presentado a la convocatoria de ayudas específicas del IDAE. El proyecto más avanzado de Nules, cuenta con una subvención del Ivace, de manera que se contará con fondos autonómicos y estatales.

En cuanto a las características técnicas de la primera CE de Nules, detallan que contará con «una potencia de generación de energía de 100 Kw y una capacidad de almacenaje de 100 Kwh». Cualquier persona que pudiera estar interesada en sumarse a la comunidad o en los futuros proyectos, puede ponerse en contacto con los impulsores a través del correo electrónico info@celaplana.org.