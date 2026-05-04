Onda blinda su protección social con viviendas de emergencia de hasta dos años y más ayudas a familias vulnerables

Onda avanza en su estrategia de protección social con la aprobación, en el pleno ordinario del mes de mayo, de una batería de medidas destinadas a mejorar la atención a las personas y familias en situación de vulnerabilidad. Entre las iniciativas más destacadas figura la modificación de la ordenanza reguladora de las viviendas sociales de emergencia, un recurso clave para ofrecer una respuesta habitacional inmediata y temporal ante situaciones de necesidad.

La alcaldesa de Onda, Carmina Ballester, ha destacado: “Este pleno vuelve a demostrar que nuestra prioridad es clara: estar al lado de las personas, especialmente de quienes más lo necesitan, con políticas útiles, cercanas y eficaces que mejoren su calidad de vida”.

En esta línea, el concejal de Servicios Sociales, Óscar Valero, ha defendido la actualización de esta normativa, que permitirá mejorar la gestión de las viviendas sociales municipales y adaptarlas a las necesidades actuales. Desde su puesta en marcha, un total de 12 unidades familiares se han beneficiado de este recurso habitacional de emergencia, que ofrece una solución inmediata mientras se trabaja en alternativas más estables.

Refuerzo de la atención social en Onda

La modificación de la ordenanza introduce mejoras significativas, entre ellas la ampliación de la duración de las estancias hasta un máximo de dos años. Esta medida permitirá desarrollar una intervención social más profunda y eficaz con las familias beneficiarias.

Además, se incorporan nuevos requisitos para garantizar un acceso más equitativo y coordinado con otras administraciones, como la inscripción en el registro de demandantes de vivienda de la Generalitat.

La actualización normativa también adapta el uso de estas viviendas a la legislación vigente en materia de bienestar animal, permitiendo la convivencia con mascotas en condiciones adecuadas. Esta medida supone un avance en la calidad de vida de las familias que acceden a las viviendas sociales de emergencia.

Este refuerzo de los recursos sociales forma parte de la estrategia municipal de protección social, que en 2026 cuenta con una inversión de 190.000 euros en ayudas directas destinadas a familias vulnerables. Estas ayudas incluyen líneas específicas para emergencias sociales, familias monoparentales, personas con celiaquía y pacientes oncológicos.

Junto a las medidas sociales, el pleno también ha abordado distintos asuntos de carácter económico para garantizar el correcto funcionamiento de la administración municipal. Entre ellos destacan la aprobación de bonificaciones en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) para 2026, la validación del estado de la gestión recaudatoria del ejercicio 2025 y la modificación de créditos para ajustar el presupuesto a las necesidades actuales del municipio.

En el mismo pleno, la concejala de Educación, María Ojeda, ha dado a conocer el reconocimiento otorgado por la Federación Valenciana de Municipios y Provincias a la campaña ‘No llances res, respecta el nostre entorn’, un proyecto que ha implicado a más de 1.200 escolares, docentes y familias del municipio.

Ojeda ha destacado: “Este premio demuestra que cuando trabajamos de la mano de la comunidad educativa conseguimos que la educación vaya más allá del aula y se convierta en un verdadero proyecto de ciudad”. Además, ha añadido que “sembrar conciencia ambiental en los más pequeños es invertir en el futuro de Onda”.

Onda revalida el distintivo Tree Cities of the World

Asimismo, el concejal de Innovación y Proyectos Europeos, Vicent Bou, ha dado cuenta de que Onda ha revalidado por cuarto año consecutivo el distintivo Tree Cities of the World, otorgado por la FAO y la Arbor Day Foundation.

Bou ha señalado que este reconocimiento “avala el trabajo que estamos realizando para construir una ciudad más verde, saludable y preparada para el futuro”. De este modo, Onda consolida su apuesta por la sostenibilidad dentro de la estrategia ‘Onda Bonica + Natural’.