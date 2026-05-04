Vinaròs adjudica a una empresa especializada la cubierta textil de la Plaza San Antonio

El Ayuntamiento de Vinaròs ha dado un paso decisivo para la instalación de una cubierta textil en la Plaza San Antonio, comocida popularmente como Amera, con la adjudicación del contrato a la empresa Monstera Design, S.L., única licitadora presentada al proceso.

La empresa adjudicataria, radicada en Elche y especializada en este tipo de soluciones de estructuras metálicas, arquitectura textil y parques infantiles, que ha realizado en Alicante o Valencia, entre otras ciudades, se encargará tanto de la redacción del proyecto como del suministro, instalación y mantenimiento de la cubierta durante su primera temporada.

Esta actuación tiene como objetivo mejorar la funcionalidad y el confort de la Plaza San Antonio, creando zonas de sombra que permitan un mayor aprovechamiento del espacio público, especialmente durante los meses de mayor calor.

Las obras de remodelación parcial de la plaza Sant Antoni se iniciaron en su primera fase a mediados del mes de enero, y se espera que concluyan para poder ser utilizada en las fiestas de junio.

Durante estas obras se ha actuado en la reducción de las dos jardineras que hay más cerca de la zona este, frente al edificio de Servicios Sociales, para aumentar el espacio y se está articulando un escenario ornamental polivalente para realizar actuaciones, presentaciones y otros eventos y que pueda ser perfectamente transitable cuando no sea utilizado.

Tras esta actuación hay previstas otras dos fases, una para instalar una gran cubierta textil que dote de sombra al ágora y permita ser utilizada en primavera y verano y otra fase en la que se construirá una estructura sobre el escenario para hacerlo más versátil en todas las estaciones del año.

El coste total de esta remodelación parcial será de alrededor de 545.000 euros para cumplir el objetivo de mejorar la estética de la Amera y volver a convertirla en la plaza principal y más utilizada de la capital del Baix Maestrat.