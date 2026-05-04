Vinaròs gana 50 nuevas plazas de aparcamiento y mejora la circulación en la calle Manolo Anglés

Más aparcamiento, más espacio y mayor seguridad. El Ayuntamiento de Vinaròs transformó recientemente la calle Manolo Anglés con una actuación que permite la creación de 50 nuevas plazas de estacionamiento y ensanchar el vial, mejorando notablemente la movilidad en la zona.

Las obras, enmarcadas dentro de los trabajos de asfaltado y adecuación urbana, optimizan el uso del espacio en un punto estratégico, muy próximo al centro y al CEIP San Sebastián, donde vecinos y conductores venían reclamando soluciones a los problemas.

El vicealcalde, Juan Amat, destacó que «esta actuación supone una mejora real y responde a una necesidad de los vecinos y vecinas, que pedían más aparcamiento y mejor accesibilidad».