Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Secta VistabellaUn día con RipollésAlerta amarilla CastellónNegocio histórico CastellónColas LidlAgenda fin de semana
instagramlinkedin

Vinaròs gana 50 nuevas plazas de aparcamiento y mejora la circulación en la calle Manolo Anglés

Dicha calle vinarocense ha sido el objetivo de una actuación que para el Ayuntamiento «responde a una necesidad» de los vecinos

El resultado de las obras en la calle Manolo Anglés de Vinaròs.

El resultado de las obras en la calle Manolo Anglés de Vinaròs. / Javier Flores

Javier Flores

Vinaròs

Más aparcamiento, más espacio y mayor seguridad. El Ayuntamiento de Vinaròs transformó recientemente la calle Manolo Anglés con una actuación que permite la creación de 50 nuevas plazas de estacionamiento y ensanchar el vial, mejorando notablemente la movilidad en la zona.

Las obras, enmarcadas dentro de los trabajos de asfaltado y adecuación urbana, optimizan el uso del espacio en un punto estratégico, muy próximo al centro y al CEIP San Sebastián, donde vecinos y conductores venían reclamando soluciones a los problemas.

Noticias relacionadas y más

El vicealcalde, Juan Amat, destacó que «esta actuación supone una mejora real y responde a una necesidad de los vecinos y vecinas, que pedían más aparcamiento y mejor accesibilidad».

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ya buscan personal para el nuevo parque acuático que abrirá este verano en Castellón
  2. ¿Qué van a hacer en Pirámide? Una empresa de Estados Unidos compra la antigua discoteca de Cabanes
  3. Pirámide ha costado lo que vale una casa: la intrahistoria de la compra de la icónica discoteca
  4. El pueblo medieval de Castellón que crece con vecinos de todo el mundo ideal para una escapada: 'Parece de otra época
  5. El absurdo de la pesca del atún rojo en Castellón: una embarcación captura en un día la cuota permitida en un año, 520 kilos
  6. El tiburón más rápido del mundo sorprende a dos jóvenes en aguas de Castellón
  7. Dormir en una abadía medieval: la joya turística de Castellón que busca abrirse al mundo
  8. Un histórico negocio de Castellón cumple 100 años… y los que le quedan

Jorge Marqués liderará la candidatura de Compromís en la Vall d’Uixó en 2027

Benicàssim adjudica por 4,29 millones su socorrismo con 16 torretas solares y más baño adaptado

Benicàssim adjudica por 4,29 millones su socorrismo con 16 torretas solares y más baño adaptado

Vinaròs gana 50 nuevas plazas de aparcamiento y mejora la circulación en la calle Manolo Anglés

Vinaròs gana 50 nuevas plazas de aparcamiento y mejora la circulación en la calle Manolo Anglés

La Asociación Empresarial de Nules celebra su primera asamblea general con más de 85 compañías asociadas

La Asociación Empresarial de Nules celebra su primera asamblea general con más de 85 compañías asociadas

Recta final de las fiestas patronales de la pedanía de la Foia con toros y actos religiosos

Recta final de las fiestas patronales de la pedanía de la Foia con toros y actos religiosos

'Cólera', de José Luis Lázaro, mejor cortometraje en la IX Mostra Audiovisual Vila d’Onda ‘En Xicotet’

'Cólera', de José Luis Lázaro, mejor cortometraje en la IX Mostra Audiovisual Vila d’Onda ‘En Xicotet’

Un pueblo de Castellón abre su panadería 20 años después

Un pueblo de Castellón abre su panadería 20 años después

Nueve personas en paro tendrán trabajo gracias a la apuesta de Almassora por el empleo

Nueve personas en paro tendrán trabajo gracias a la apuesta de Almassora por el empleo
Tracking Pixel Contents