El alcalde de Burriana reclama al Gobierno la deuda de 7,5 millones: "Nos cobran muchos más impuestos, pero no nos pagan más"

El alcalde de Burriana, Jorge Monferrer (PP), ha exigido formalmente al Gobierno de España la actualización inmediata de la financiación local, reclamando una deuda acumulada que asciende ya a los 7.539.135,39 euros. Esta cifra es el resultado de la infrafinanciación que sufre el municipio desde que se aprobaran los últimos Presupuestos Generales del Estado en 2023, cuya vigencia prorrogada está castigando a las arcas municipales al no reflejar el incremento de la población ni la recaudación real de impuestos como el IRPF o el IVA.

La situación de "lastre financiero" denunciada por el primer edil se agrava al constatar que, mientras Burriana ha superado ya la barrera de los 40.000 habitantes, las entregas a cuenta de la Participación en los Tributos del Estado (PIE) permanecen congeladas en niveles de hace tres años. "Hoy somos muchos más vecinos y nos cobran muchos más impuestos; sin embargo, el Gobierno de España no nos paga más", ha valorado Monferrer, al mismo tiempo que ha señalado que “la presión fiscal estatal ha subido un 57%” frente a una inacción en las transferencias que, por ley, deberían ajustarse a la realidad demográfica y económica actual.

El alcalde ha calificado este escenario como un "triple castigo" para los burrianenses, ya que “el gobierno central no solo retrasa los pagos y se queda con los impuestos recaudados en la provincia, sino que además impide el uso de los remanentes municipales”.

"Una situación perversa"

"Es una situación perversa que enriquece al gobierno de Sánchez y empobrece a Burriana", ha añadido, subrayando que estos recursos "secuestrados" impiden la mejora de servicios esenciales, inversiones en centros sociales, edificios públicos o las necesarias obras de protección de la costa.

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Jorge Monferrer ha concluido reivindicando una reforma urgente del sistema de financiación municipal: "Los ayuntamientos somos la administración más cercana al ciudadano, la primera puerta a la que llaman los vecinos, y sin embargo somos los grandes olvidados. No es una opción política, es una obligación institucional garantizar la suficiencia financiera para que Burriana pueda seguir prestando servicios de calidad sin recurrir al endeudamiento. Exigimos que se nos devuelva lo que por derecho y por ley nos corresponde para garantizar la igualdad de oportunidades de todos nuestros ciudadanos", ha señalado.