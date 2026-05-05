El bar más esperado vuelve a una playa de Castellón: Reactivan un punto clave del verano
La adjudicación del servicio responde a la demanda vecinal y turística, mejorando la oferta en uno de los enclaves más concurridos del municipio
El Ayuntamiento de Almenara ha formalizado la adjudicación del servicio de bar-cafetería ubicado en el parque municipal de la Playa Casablanca con vistas a la próxima temporada estival, recuperando así una prestación que no pudo activarse durante el año anterior debido a que la convocatoria pública quedó desierta. Con esta decisión, el consistorio da respuesta a una demanda tanto vecinal como turística, apostando por mejorar la oferta de servicios en uno de los espacios más concurridos del litoral del municipio durante los meses de verano.
La gestión del establecimiento ha sido otorgada a una empresa local de Almenara, una circunstancia que pone de relieve la voluntad del Ayuntamiento de respaldar el tejido empresarial de proximidad. Esta medida no solo contribuye a fortalecer la economía local, sino que también favorece la generación de empleo y la dinamización de la actividad en la zona costera, especialmente en un periodo en el que la afluencia de visitantes aumenta de manera significativa. Asimismo, la elección de una empresa del municipio facilita un mayor arraigo con el entorno y una gestión más cercana a las necesidades tanto de residentes como de turistas.
El local se encuentra situado en pleno núcleo histórico de la Playa Casablanca, en un enclave especialmente valorado por su combinación de atractivo turístico y valor patrimonial. Este espacio destaca por su carácter abierto y versátil, lo que lo convierte en un punto de encuentro habitual para diferentes perfiles de público. El parque en el que se integra dispone de diversas instalaciones que amplían su funcionalidad, entre ellas una zona ajardinada que aporta un entorno agradable y de descanso, un escenario destinado a la celebración de actividades culturales y eventos, así como un área de juegos infantiles que lo hace especialmente adecuado para familias.
A todo ello se suma una amplia terraza asfaltada de aproximadamente 200 metros cuadrados, concebida específicamente para el desarrollo del servicio de hostelería, lo que permite ofrecer una experiencia más completa y cómoda a los usuarios. La recuperación de este servicio se enmarca dentro de una estrategia municipal más amplia orientada a poner en valor los espacios públicos, fomentar la convivencia y potenciar la oferta turística de la Playa Casablanca, consolidándola como un referente dentro del litoral de la comarca durante la temporada alta.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un pueblo de Castellón abre su panadería 20 años después
- Susto en los festejos taurinos de Sant Pere de Verona en Alcalà de Xivert
- ¿Qué van a hacer en Pirámide? Una empresa de Estados Unidos compra la antigua discoteca de Cabanes
- Pirámide ha costado lo que vale una casa: la intrahistoria de la compra de la icónica discoteca
- Un histórico negocio de Castellón cumple 100 años… y los que le quedan
- El pueblo medieval de Castellón que crece con vecinos de todo el mundo ideal para una escapada: 'Parece de otra época
- El absurdo de la pesca del atún rojo en Castellón: una embarcación captura en un día la cuota permitida en un año, 520 kilos
- El tiburón más rápido del mundo sorprende a dos jóvenes en aguas de Castellón