El bar más esperado vuelve a una playa de Castellón: Reactivan un punto clave del verano

El Ayuntamiento de Almenara ha formalizado la adjudicación del servicio de bar-cafetería ubicado en el parque municipal de la Playa Casablanca con vistas a la próxima temporada estival, recuperando así una prestación que no pudo activarse durante el año anterior debido a que la convocatoria pública quedó desierta. Con esta decisión, el consistorio da respuesta a una demanda tanto vecinal como turística, apostando por mejorar la oferta de servicios en uno de los espacios más concurridos del litoral del municipio durante los meses de verano.

La gestión del establecimiento ha sido otorgada a una empresa local de Almenara, una circunstancia que pone de relieve la voluntad del Ayuntamiento de respaldar el tejido empresarial de proximidad. Esta medida no solo contribuye a fortalecer la economía local, sino que también favorece la generación de empleo y la dinamización de la actividad en la zona costera, especialmente en un periodo en el que la afluencia de visitantes aumenta de manera significativa. Asimismo, la elección de una empresa del municipio facilita un mayor arraigo con el entorno y una gestión más cercana a las necesidades tanto de residentes como de turistas.

El local se encuentra situado en pleno núcleo histórico de la Playa Casablanca de Almenara. / Miguel Ángel Sánchez

El local se encuentra situado en pleno núcleo histórico de la Playa Casablanca, en un enclave especialmente valorado por su combinación de atractivo turístico y valor patrimonial. Este espacio destaca por su carácter abierto y versátil, lo que lo convierte en un punto de encuentro habitual para diferentes perfiles de público. El parque en el que se integra dispone de diversas instalaciones que amplían su funcionalidad, entre ellas una zona ajardinada que aporta un entorno agradable y de descanso, un escenario destinado a la celebración de actividades culturales y eventos, así como un área de juegos infantiles que lo hace especialmente adecuado para familias.

A todo ello se suma una amplia terraza asfaltada de aproximadamente 200 metros cuadrados, concebida específicamente para el desarrollo del servicio de hostelería, lo que permite ofrecer una experiencia más completa y cómoda a los usuarios. La recuperación de este servicio se enmarca dentro de una estrategia municipal más amplia orientada a poner en valor los espacios públicos, fomentar la convivencia y potenciar la oferta turística de la Playa Casablanca, consolidándola como un referente dentro del litoral de la comarca durante la temporada alta.