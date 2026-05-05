Benassal pide acelerar el plan de viabilidad para reabrir el balneario "lo antes posible"

La alcaldesa de Benassal, Elia García Colom, ha trasladado a la presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, la necesidad de concretar cuanto antes el plan de viabilidad encargado a la Universitat Jaume I (UJI) para hacer posible la reapertura del balneario de la Font d’en Segures, cerrado desde 2022.

García Colom ha destacado que “para Benassal es importante que se concrete este plan de viabilidad para que la apertura sea una realidad lo antes posible”, y ha subrayado que la recuperación del balneario “beneficiará a Benassal y a todo el interior de la provincia”.

Durante la reunión mantenida con Barrachina, la alcaldesa ha ofrecido “la total colaboración del pueblo de Benassal para que la Diputación pueda abrir el balneario de la Font d’En Segures”, una infraestructura considerada estratégica para el municipio por su valor turístico, económico y social.

Hay que recordar que, como publicó Mediterráneo en abril, la Diputación ha encargado a la UJI dos estudios para evaluar la reapertura del balneario del centro termal.

Asimismo, la primera edila ha agradecido la disposición de la presidenta provincial para avanzar en este proyecto y ha recordado que el Ayuntamiento de Benassal ya impulsó y financió un plan de viabilidad propio, con una inversión de 11.000 euros, con el objetivo de analizar, a través de mesas de trabajo, la posibilidad de poner en marcha una empresa mixta para la gestión del balneario.

Mejoras en el entorno

En el encuentro también se han abordado posibles mejoras en el entorno de la Font d’en Segures para hacerlo aún más atractivo para los visitantes. En este sentido, la alcaldesa ha incidido en la importancia de reforzar los recursos turísticos del municipio y de aprovechar el potencial de un enclave emblemático para Benassal y para el conjunto del interior castellonense.

Además, García Colom ha sido informada sobre la mejora de la carretera CV-166 entre Benassal y la CV-15, un vial que presenta puntos peligrosos para la seguridad vial y en el que está prevista una actuación integral.

La alcaldesa también ha solicitado a Barrachina que traslade a la Generalitat la necesidad de convocar ayudas para infraestructuras deportivas, al considerar que son “necesarias para pueblos como el nuestro”.

La alcaldesa, Elia García, ha entregado a la presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, un pack de botellas históricas de Agua de Benassal. / Mediterráneo

Movilidad sostenible

Durante la reunión, ambas representantes han coincidido también en la necesidad de impulsar un plan de movilidad sostenible que mejore los desplazamientos en el interior, especialmente para jóvenes, personas mayores y vecinos con problemas de movilidad o menos recursos.

Elia García Colom ya trasladó esta propuesta en la cumbre de alcaldes, con el objetivo de que la Diputación trabaje en un modelo de transporte público ágil, próximo y adaptado a las necesidades reales de los municipios del interior.

Edificio sociocultural

La alcaldesa de Benassal y la presidenta de la Diputación también han analizado las solicitudes realizadas por el IES de Benassal, la banda de música, la Mancomunitat y el propio Ayuntamiento para que el edificio sociocultural tenga una mayor utilidad para el municipio, al contar con espacios que pueden destinarse a diferentes finalidades.

Esta cuestión ya fue abordada en la visita realizada hace tres años por la vicepresidenta provincial María Ángeles Pallarés.

Finalmente, Elia García Colom ha valorado la reunión como “útil y cordial”, desarrollada “desde la lealtad institucional” y con el objetivo común de mejorar la calidad de vida y los servicios de los vecinos y vecinas de Benassal.

Durante el encuentro, la alcaldesa también ha obsequiado a la presidenta provincial con un pack de botellas históricas de Agua de Benassal y la ha invitado a los premios Neptuno de Oro, que entregará Agua de Benassal el próximo 1 de junio.