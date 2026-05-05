Burriana acelera su boom residencial junto al Puerto con la construcción de 56 viviendas más

El Ayuntamiento de Burriana ha concedido licencia para la construcción de un bloque de 56 viviendas en la calle Illes Balears, en pleno distrito de los Poblados marítimos. La actuación, aprobada por la Junta de Gobierno, se ubicará en un vial paralelo a la avenida Mediterránea donde actualmente existen viviendas consolidadas y que, por el momento, no muestra signos visibles del inicio de una nueva promoción.

El proyecto plantea la edificación de un bloque residencial con garaje que ocupará una parcela situada en el número 40 de esta calle. Aunque sobre el terreno todavía no se han iniciado movimientos ni se ha instalado cartelería informativa, desde el consistorio destacan que este tipo de licencias evidencian el interés creciente del sector inmobiliario por el municipio.

Fuentes municipales incidieron en que este proyecto llega en un momento de expansión para el municipio, que recientemente ha superado la barrera de los 40.000 habitantes. En esta linea, el alcalde Jorge Monferrer, aseguró que "esto no es solo una cifra, es una responsabilidad que nos obliga a planificar una ciudad moderna, eficiente y con servicios de calidad".

La operación se enmarca en un contexto de fuerte actividad urbanística en el entorno del Puerto. En esta misma línea, y según avanzó el periódico Mediterráneo, el Ayuntamiento ha dado también luz verde a otro desarrollo próximo, frente a la escollera de Poniente.

En este caso, se trata de la unidad de ejecución A36, donde está prevista la construcción de cerca de un centenar de viviendas sobre una superficie de más de 4.000 metros cuadrados. Los edificios proyectados tendrán entre cinco y siete alturas más ático, siguiendo la configuración del entorno.

Vista actual de la calle Illes Balears donde se levantará el nuevo edificio residencial de 56 viviendas. / Isabel Calpe

Más avances urbanísticos

A estos proyectos se suma la evolución de otros ámbitos estratégicos del litoral. Uno de los más destacados es el de la antigua fábrica de FormoLevante, cuyo proceso de transformación ha dado un paso clave tras la aprobación del informe ambiental y territorial estratégico.

Este cambio permitirá reconvertir más de 48.000 m2 de suelo industrial en un espacio de uso residencial y terciario, con nuevas zonas verdes y una inversión inicial de 2,5 millones de euros para su urbanización. El plan incluye además la creación de nuevas conexiones viarias entre el Camí Fondo y la carretera del Puerto, así como la incorporación de modelos residenciales innovadores como el senior living.

Con todo, desde el ámbito municipal están en marcha acciones como la finalización de la avenida Cañada Blanch, la nueva depuradora, la urbanización de Sant Gregori o el desarrollo del Arenal.

El alcalde, Jorge Monferrer, ha subrayado que "la llegada de nuevos proyectos de construcción es la prueba evidente de que Burriana es hoy una ciudad de oportunidades que genera confianza en el sector inversor". Desde el equipo de gobierno insisten en que el objetivo es compatibilizar el crecimiento residencial con un urbanismo sostenible, incorporando zonas verdes, servicios y nuevas oportunidades económicas.