Burriana refuerza el bienestar animal con una inédita partida para recoger animales vivos

El Ayuntamiento de Burriana elevará al pleno de este jueves una modificación de crédito extraordinaria por un importe total de 86.000 euros, destinada íntegramente a mejorar los servicios relacionados con el bienestar animal y la salud pública en el municipio.

De esta cuantía, aproximadamente 46.000 los asignarán a la gestión controlada de las colonias felinas urbanas. Estos recursos permitirán dar continuidad al convenio de colaboración suscrito con la asociación Coordinadora CER para la Protección Felina. El objetivo principal es la aplicación del método CER (captura, esterilización y retorno), reconocido científicamente como la metodología más efectiva para el control poblacional de gatos comunitarios, garantizando tanto el bienestar de los animales como la convivencia ciudadana.

El servicio veterinario financiado bajo este programa incluye la esterilización de machos y hembras, tratamientos antibióticos y antiinflamatorios, así como la desparasitación de los ejemplares. La asociación colaboradora es la encargada de la captura y el traslado al veterinario colegiado, asegurando la reincorporación de los felinos a su colonia de origen tras su recuperación.

Por otro lado, la modificación de crédito contempla una partida de 40.000 euros destinada por primera vez en la localidad al servicio de recogida de animales vivos. Esta inversión busca reforzar la capacidad de actuación del consistorio de la capital de la Plana Baixa para garantizar un trato digno a los animales extraviados o abandonados, cumpliendo todas las normativas en materia de bienestar animal y manteniendo el objetivo del ejecutivo municipal de alcanzar un sacrificio cero de perros y gatos en la ciudad.

La concejal de Servicios Sociales, Isabel Monfort, ha destacado que “esta dotación económica es muy necesaria para seguir avanzando en una gestión ética y profesional de los animales en el municipio".

Según la edila del área, “con el refuerzo del método CER no solo controlamos la población de forma efectiva, sino que reducimos notablemente los conflictos vecinales, mientras que el incremento en el servicio de recogida nos permite asegurar que en Burriana el bienestar animal es una prioridad y está dotada con recursos económicos a la altura de las necesidades de la ciudad”.