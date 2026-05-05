Preservarán la cabeza de dragón
Hito urbanístico en Vinaròs: derriban una histórica portalada para abrir el PAI de la Torre Ballester
La demolición permite conectar por primera vez esta zona con la calle Sant Josep y marca el inicio visible de la transformación de este enclave urbano
El Ayuntamiento de Vinaròs ha culminado este martes un momento largamente esperado: la apertura del PAI de la Torre Ballester a la calle Sant Josep. Un hito urbanístico que marca un antes y un después en la transformación de este enclave estratégico del casco urbano, tras años de degradación y bloqueo.
La jornada ha estado marcada por la demolición de una antigua vivienda y de la portalada que cerraba el ámbito, permitiendo por primera vez la conexión directa con Sant Josep. Este gesto simbólico abre físicamente el espacio a la ciudad y materializa el avance real de unas obras muy esperadas por la ciudadanía.
Pese a la demolición, se ha preservado uno de los elementos más singulares del conjunto: la cabeza de dragón que coronaba la portalada. Además, el consistorio ha realizado una réplica que será instalada en un lugar destacado una vez finalice la urbanización, integrando así la memoria histórica en el nuevo entorno.
1,7 millones de euros
El proyecto, con una inversión total de 1,7 millones de euros (financiados al 50% entre el Ayuntamiento y los propietarios mediante cuotas de urbanización), avanza a buen ritmo y podría estar finalizado antes de que termine 2026 o a inicios de 2027.
El vicealcalde, Juan Amat, presente este martes en estas obras, ha señalado que la intervención no solo cambiará la estética del entorno, sino que resolverá problemas de movilidad al conectar de forma fluida la avenida País Valencià con las calles Sant Josep y Andorra. El elemento central será una nueva plaza polivalente concebida para acoger mercadillos, actividades culturales y eventos al aire libre.
La intervención también desbloqueará el desarrollo de viviendas en los solares colindantes, paralizados durante años por la falta de gestión urbanística, lo que contribuirá a dinamizar social y económicamente el entorno.
Uno de los elementos más relevantes del proyecto es el futuro de la Torre Ballester, catalogada como Bien de Relevancia Local. Con el desarrollo del PAI, el edificio pasará a ser de titularidad municipal. El plan prevé una primera fase de consolidación estructural para frenar su deterioro y una segunda fase de rehabilitación interior, con el objetivo de destinarlo a usos culturales o sociales.
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