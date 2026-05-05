La mujer que desafía los límites de una tradición de más de siete siglos en Castellón

Ni la lluvia, ni la niebla, ni los 52 kilómetros de camino han podido con Vanesa Celma García. En 2022 ya rompió moldes al convertirse en la primera mujer cantadora de la multitudinaria rogativa, ha vuelto a escribir una página histórica. Este año ha sido también la primera mujer portadora de la bandera en el peregrinaje a Sant Pere de Castellfort. Y, por lo que cuenta, todavía le quedan sueños por cumplir.

Nacida en 1980, esta vecina rompía un enorme techo de cristal al convertirse en la primera mujer que ocupaba un cargo, el de cantadora, en una rogativa cuya existencia documentada se remonta nada menos que al año 1321.

Foto de 2022, cuando Vanesa Celma se convirtió en la primera mujer cantadora de la rogativa de Catí. / Francesc Segura

Ahora, cuatro años después, en la edición celebrada este pasado fin de semana, Vanesa ha vuelto a hacer historia al convertirse en la primera mujer portadora de la bandera en el peregrinaje a Sant Pere de Castellfort.

Y es que Vanesa es, sin duda, una de las catinenses más polifacéticas. Además de ser madre de dos niñas, es maestra en el colegio público de Catí, es la jueza de paz de la localidad y ha formado parte activa de buena parte de la vida asociativa local. Ha tocado la flauta en la Unió Musical Catinenca, ha hecho teatro, es aficionada del C.D. Catí y baila sevillanas en el grupo Aires de Catí.

Vanesa Celma, durante la rogativa del pasado fin de semana. / Francesc Segura

Otro sueño cumplido

Este nuevo hito supone, además, otro sueño cumplido. Al finalizar la entrevista publicada por Mediterráneo en el extra Dones que fan Castelló, tras convertirse en cantadora, Vanesa confesaba que le gustaría, en un futuro, ser portadora de la cruz o de la bandera en esta manifestación religiosa. Ese deseo ya es realidad.

No fue, sin embargo, un reto sencillo. A la dureza habitual del camino se sumaron la lluvia fina y la escasa visibilidad provocada por la niebla durante buena parte del trayecto de ida. Aun así, Vanesa superó con nota el desafío. Según explica, lo más duro llegó el domingo, ya de regreso, en el tramo que va desde la cumbre de Sant Pere hasta el ermitorio de la Mare de Déu de la Font, cuando una fuerte tromba de agua acompañó a los peregrinos durante todo el trayecto.

“Si mentalmente estás preparada, ante la dificultad te creces”, asegura la primera mujer portadora de la bandera.

Quienes han tenido la responsabilidad de llevarla saben que no resulta fácil manejar una bandera de grandes dimensiones, especialmente con lluvia, viento y por caminos complicados. La rogativa comienza a las 6.00 horas del sábado con la tradicional despertà y finaliza a las 23.00 del domingo con la procesión de las antorchas, después de recorrer los 26 kilómetros que separan Catí de Castellfort y otros tantos de vuelta por un itinerario diferente.

Otro momento de Vanesa en rogativa. / Francesc Segura

Próximo reto

Cumplido ya el sueño de portar la bandera, Vanesa no se detiene. No sabe si será la primera mujer en hacerlo, ya que dependerá de la edad de los solicitantes, pero asegura que su próximo reto es convertirse cuanto antes en portadora de la cruz.

Además, consciente de la complejidad que supone organizar una peregrinación con tantos participantes, también se plantea implicarse a medio plazo en las tareas logísticas del peregrinaje. Porque, en su caso, la tradición no solo se camina: también se canta, se porta, se cuida y se sigue abriendo camino.