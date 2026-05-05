Oportunidad de empleo público en Nules: buscan cubrir seis plazas de auxiliar administrativo

El Ayuntamiento de Nules ha convocado el proceso selectivo para cubrir de forma definitiva seis plazas de auxiliar administrativo de la Administración General, que permitirá reforzar diferentes áreas municipales y, además, constituir una bolsa de trabajo municipal para futuras contrataciones.

Con esta iniciativa, el consistorio pretende dotar de más personal a departamentos como Urbanismo, Personal, Tesorería o Archivo, con el objetivo de mejorar el funcionamiento interno de la administración local y dar respuesta a las necesidades de personal que puedan surgir.

En total, se convocan cuatro plazas de turno libre, dos de ellas reservadas a personas con diversidad funcional, y otras dos plazas por promoción interna. Asimismo, la bolsa de trabajo resultante servirá para cubrir posibles vacantes, sustituciones o contingencias que afecten al personal de esta categoría laboral.

Las personas interesadas en participar en este proceso selectivo pueden presentar su solicitud hasta el viernes 29 de mayo, de forma telemática a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Nules. Las bases de la convocatoria están publicadas en el tablón de anuncios y en el portal de transparencia de la sede electrónica municipal.

Hay que destacar que el proceso se realizará mediante el sistema de concurso-oposición y constará de tres ejercicios obligatorios y eliminatorios, además de un ejercicio obligatorio no eliminatorio. La fase de concurso incluirá la correspondiente valoración de méritos de las personas aspirantes.