La planta solar con baterías que afianza a Onda en el mapa renovable: 110 MW y 47 millones de presupuesto

La transición energética da un nuevo paso en la provincia de Castellón con la salida a información pública del estudio de impacto ambiental, la solicitud de autorización administrativa previa, la solicitud de autorización administrativa de construcción y la solicitud de declaración de utilidad pública para el proyecto Olinda, una instalación híbrida que combina energía solar fotovoltaica y almacenamiento en baterías. El anuncio, publicado este martes en el Boletín Oficial del Estado, abre un periodo de 30 días hábiles para la presentación de alegaciones.

El proyecto afecta a los términos municipales de Onda, Vila-real y Betxí, si bien la planta fotovoltaica, el sistema de baterías y la subestación SET Ratils se sitúan en el término municipal de Onda. La afección a Vila-real y Betxí está vinculada principalmente a la infraestructura de evacuación eléctrica prevista para transportar la energía generada hasta la red.

Aunque el BOE identifica como peticionaria a Global Baza S.L., el proyecto figura en la cartera pública de Lightsource bp, que lo presenta como una planta solar fotovoltaica con sistema híbrido de almacenamiento energético en Onda.

Una instalación híbrida de 110 MW

La instalación híbrida Olinda contempla una potencia total instalada de 110,53 megavatios (MW), repartidos entre un módulo solar fotovoltaico de 57,92 MW y un sistema de almacenamiento energético en baterías, conocido como BESS, de 52,61 MW. Esta configuración permite combinar la generación renovable con capacidad de almacenamiento para gestionar mejor la energía producida y optimizar su inyección en la red eléctrica.

De acuerdo con la documentación sometida a información pública, el módulo solar fotovoltaico PSF Olinda tendrá una potencia instalada de 57,92 MW y una potencia pico de 81,89 MWp, cifra calculada aplicando el criterio previsto para módulos bifaciales. La ficha corporativa de Lightsource bp, por su parte, recoge una potencia máxima de 71,21 MWp, equivalente a la potencia pico frontal resultante de los 98.223 módulos de 725 Wp previstos. La planta estará integrada además por 15 centros de transformación y 181 inversores.

El módulo de almacenamiento BESS Olinda tendrá una potencia instalada de 52,61 MW y estará formado, según el anuncio oficial, por 42 contenedores de baterías de 5,01 MWh cada uno, además de 21 inversores y 11 transformadores. La información publicada por Lightsource bp habla de aproximadamente 46 contenedores de baterías distribuidos en una hectárea de terreno. Este sistema está previsto para gestionar la energía generada por los módulos fotovoltaicos y facilitar su incorporación a la red en función de las necesidades del sistema eléctrico.

Evacuación eléctrica

El proyecto incluye también el Centro de Seccionamiento Olinda, que reunirá la potencia de la instalación híbrida, y una línea subterránea de media tensión a 33 kV que conectará esta infraestructura con la futura subestación SET Ratils 220/33 kV. Esta subestación, situada también en Onda, estará destinada a recoger la energía generada y elevar su tensión para su posterior evacuación.

La SET Ratils está proyectada con un transformador de 180 MVA y, además de gestionar la energía de Olinda, dará servicio a otros dos proyectos independientes de almacenamiento en baterías, denominados BESS Helicon y BESS El Salt. Esta circunstancia concentra en la zona varias infraestructuras vinculadas al almacenamiento energético y a la evacuación de energía renovable.

La evacuación de la electricidad se realizará mediante una línea de alta tensión a 220 kV entre la SET Ratils y el Centro de Seccionamiento Betxí 220 kV. La línea contará con dos tramos aéreos y uno subterráneo, con una longitud total superior a los seis kilómetros, y discurrirá por los términos municipales de Onda, Vila-real y Betxí.

El tramo final de evacuación hasta la subestación Betxí 220 kV, propiedad de Red Eléctrica de España, se realizará a través del Centro de Seccionamiento Betxí y de una línea subterránea a 220 kV que se tramitan en otro expediente administrativo, correspondiente al proyecto de Arada Solar.

El presupuesto de ejecución material de la instalación híbrida Olinda asciende a 47.175.718,25 euros. Su finalidad será la construcción de la planta solar, el sistema de almacenamiento y su infraestructura de evacuación para generar energía eléctrica destinada a su comercialización.

Medidas de integración paisajística

Según la información publicada por Lightsource bp, una vez entre en operación, la planta podrá suministrar energía renovable equivalente al consumo de 33.543 hogares. La compañía también destaca que el proyecto contempla medidas de integración paisajística y conservación de la biodiversidad.

Entre esas actuaciones figuran una pantalla vegetal para reducir el impacto visual, la conservación de los naranjos existentes y de otras zonas de valor ambiental, así como siembras en el interior de la planta compatibles con el pastoreo ovino. También se prevén medidas para favorecer la fauna local, como hoteles de insectos polinizadores, majanos o refugios de piedra y charcas para anfibios.

Tramitación ambiental y utilidad pública

La declaración de utilidad pública solicitada no afecta al conjunto del proyecto, sino únicamente a parte de la infraestructura de evacuación eléctrica. Este trámite puede habilitar, si fuera necesario, la ocupación de terrenos y la imposición de servidumbres sobre las fincas afectadas. La relación concreta de bienes y derechos figura en el anexo del anuncio oficial publicado en el BOE.

La instalación se tramita mediante evaluación de impacto ambiental ordinaria y se encuentra ahora en fase de información pública. La Dirección General de Política Energética y Minas deberá resolver las autorizaciones administrativas y la declaración de utilidad pública, mientras que la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental será la encargada de formular la declaración de impacto ambiental.

Plazos

Respecto a los plazos, la compañía confía en contar con la declaración de impacto ambiental en 2026 e iniciar las obras en 2028. Los trabajos tendrán un plazo de ejecución estimado de entre 14 y 16 meses, con el objetivo de que la planta esté operativa en 2029.