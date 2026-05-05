Tres alumnos de Castellón se cuelan entre los diez mejores proyectos de España: Silicon Valley espera

Tres alumnos del IES Joan Coromines de Benicarló, Nahuel Berardi, Arnau Martínez y Yago Sánchez, han sido seleccionados como finalistas en el prestigioso Audicrea Challenge, una competición que reúne a estudiantes de todo el país con el objetivo de desarrollar ideas creativas con un alto impacto social.

El equipo, acompañado por sus profesores Isaac Soler y David García, ha logrado clasificarse para la gran final tras superar una exigente fase previa en la que han participado más de 7.000 proyectos. Su propuesta ha sido elegida entre las diez mejores de toda España, un éxito que reafirma el nivel de excelencia del alumnado local.

Mejorar la seguridad urbana

La iniciativa con la que han llegado a la final se llama LIX, de MoveSafe, y está centrada en mejorar la seguridad de quienes se desplazan por la ciudad en bicicleta, patinete eléctrico u otros vehículos de movilidad personal. Los alumnos parten de una realidad cada vez más visible en las calles: el crecimiento de estas nuevas formas de transporte urbano ha traído consigo la necesidad de proteger mejor a sus usuarios y de facilitar la convivencia con coches y peatones.

Una de las visitas que han realizado los jóvenes para tener 'feedback' del proyecto. / Mediterráneo

Para dar respuesta a este reto, el equipo ha diseñado un dispositivo luminoso que se coloca en el brazo y permite señalizar las maniobras de forma clara e intuitiva. El sistema incorpora luces led de alta visibilidad que se activan al levantar el brazo, sin necesidad de pulsar botones, para que el usuario pueda indicar sus movimientos de manera natural mientras circula. De esta forma, conductores y peatones pueden anticipar mejor los giros o desplazamientos, reduciendo situaciones de riesgo.

El proyecto, a cuyo desarrollo ha contribuido la asociación la asociación Blólab, también contempla una app móvil conectada al dispositivo, desde la que se podría consultar el estado de la batería, ajustar la iluminación y acceder a otras funciones relacionadas con el uso diario del sistema. Además, la propuesta incluye la posibilidad de carga por movimiento, una característica que refuerza su carácter práctico, innovador y sostenible.

Con esta idea, los tres estudiantes no solo presentan un producto tecnológico, sino una solución con impacto social, pensada para mejorar la movilidad urbana y contribuir a unas ciudades más seguras.

La gran final se celebrará a finales de junio en un evento de gran formato en un teatro, donde los estudiantes defenderán sus proyectos ante un jurado especializado en innovación y un público de unas 2.000 personas.

Los tres alumnos, en una visita a la sede de la Policía Local de Benicarló. / Mediterráneo

El sueño de Silicon Valley

El premio es una experiencia formativa inigualable: un viaje a Estados Unidos que incluye una estancia en Silicon Valley para participar en un programa de innovación en el Imagine Creativity Center. Además, los ganadores podrán visitar empresas punteras, asistir a charlas con profesionales del sector y continuar el desarrollo de su proyecto en un entorno internacional.

El viaje, que también incluye una parada en Las Vegas, tiene un valor aproximado de 25.000 euros para el equipo ganador.

Cómo votar y apoyarles

Desde el IES Joan Coromines explican que en la final, en caso de empate, gana el proyecto que más votos tenga en la web de Audi Challenge y animan a la gente a apoyar su propuesta. Pincha en este enlace para votar al proyecto presentado por los jóvenes de Benicarló.

Una trayectoria de éxito consolidada

Conseguir la victoria supondría la cuarta vez consecutiva que alumnos y alumnas de Benicarló disfrutan de este viaje formativo por Estados Unidos. Este hito consolida una trayectoria educativa de éxito estrechamente vinculada a la innovación social y el emprendimiento.

Este logro sitúa a Benicarló en el mapa de la innovación educativa a nivel estatal. Ahora, el reto es dar el último paso en la final y competir por un premio que puede marcar un antes y un después en la trayectoria académica y profesional de estos tres jóvenes.